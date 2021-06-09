مليون مشاهدة لكليب سمية الخشاب وعمر كمال أوعدك خلال ساعات

حقق فيديو كليب أغنية الفنانة سمية الخشاب وعمر كمال أوعدك، مشاهدات قاربت المليون بعد أقل من 15 ساعة على طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لعمر كمال عبر «يوتيوب»، حيث جاوزت الـ950 ألف مشاهدة، كما تصدرت الـ«تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

الفنانة سمية الخشاب والمطرب عمر كمال، أعلنا طرح أوعدك، خلال الساعات الماضية، حيث تعتبر تلك المرة الأولى التي تدخل فيها الفنانة المصرية ساحة أغاني المهرجانات، وهو الأمر الذي وصفته بـ«حلم»، موضحة: «اعتبرها خطوة جريئة مني، فلا يوجد عدد كبير من الفتيات اللاتي يغنين مهرجانات».

أغنية سمية الخشاب وعمر كمال أوعدك

«أوعدك» غناء سمية الخشاب وعمر كمال، من كلمات أحمد أوسا وتوزيع إسلام ساسو، وتقول كلمات الأغنية: «أوعدك عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك»، وترد سمية الخشاب بكلمات: «يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر، أنا متلقبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر».

وأوضحت الفنانة سمية الخشاب في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنها من تحمست للعمل مع عمر كمال باعتباره مغني صاحب صوت جيد ومجتهد في عمله، وله جمهور كبير، وتابعت: «البداية جاءت مع مقابلتنا فى إحدى المناسبات، حيث كشفت له عن رغبتى فى دخول عالم موسيقى المهرجانات من خلال عمل مختلف، وبالفعل تحمس للتعاون وعرض علىّ أكثر من فكرة وجمعتنا جلسات عمل عديدة حتى تم الاستقرار على فكرة الأغنية».

ونفت سمية الخشاب أن تكون هي من وضعت لقب «ملبن مصر» ضمن كلمات الأغنية، موضحة: «تفاجأت بوجودها ضمن كلمات الأغنية التى قام بكتابتها أحمد أوسا، ولكنها لم تكن الكلمة الوحيدة التى تم استمدادها من شخصية (حلاوتهم)، حيث تتضمن الأغنية كلمة (يا ندامة) التى كنت أقولها ضمن أحداث مسلسل (موسى)».