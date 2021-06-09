رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. إحالة رجل أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 3 ملايين جنيه

كتب:

محمد سيف
11:31 ص | الأربعاء 09 يونيو 2021
نقود

نقود

كشفت مصادر قضائية عن إحالة النيابة العامة رجل الأعمال «عزت. ج» 51 سنة نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 3 ملايين جنيه من الشركة وتزوير أوراق رسمية توضح أنه مالكها.

وأفادت تحقيقات نيابة الأموال العامة بثبوت أدلة الاتهام وأن المتهم اختلس أموال الشركة بشكل غير قانوني واستولى بها لنفسه، حيث مثل المتهم أمام نيابة الأموال العامة ونسبت له تهمة الاستيلاء على أموال الشركة وتم إحالته إلى محكمة الجنايات.

اقرأ المزيد:

القبض على مدير بمطاحن شمال القاهرة بتهمة اختلاس 10 ملايين جنيه

بعد المعاش.. محاكمة تأديبية لموظفين بصحة المنيا بتهم اختلاس

"أول يوم بلا حصانة".. بلاغات تنتظر مرتضى منصور منها اختلاس وتزوير

تفاصيل اختلاس 3 موظفين لـ6 ملايين جنيه بالشرقية: تجمعهم صلة قرابة

جناية كفر الشيخ تبرئ موظفة بالشهر العقاري من تهمة اختلاس 5 ملايين جنيه