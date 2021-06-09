عاجل.. إحالة رجل أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 3 ملايين جنيه

كشفت مصادر قضائية عن إحالة النيابة العامة رجل الأعمال «عزت. ج» 51 سنة نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 3 ملايين جنيه من الشركة وتزوير أوراق رسمية توضح أنه مالكها.

وأفادت تحقيقات نيابة الأموال العامة بثبوت أدلة الاتهام وأن المتهم اختلس أموال الشركة بشكل غير قانوني واستولى بها لنفسه، حيث مثل المتهم أمام نيابة الأموال العامة ونسبت له تهمة الاستيلاء على أموال الشركة وتم إحالته إلى محكمة الجنايات.