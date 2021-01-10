"أول يوم بلا حصانة".. بلاغات تنتظر مرتضى منصور منها اختلاس وتزوير

انتهت اليوم فترة حصانة نواب برلمان 2015، لتبدأ معارك قضائية جديدة لبعض النواب على رأسهم رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور والذي تنتظره العديد من البلاغات حبيسة الأدراج نظرا لتمتعه بحصانة برلمانية منذ عقد أولى جلسات البرلمان السابق بدور الانعقاد الأول في 10 يناير 2016، حيث إنه وفقا للدستور يستمر المجلس فصلًا تشريعيًا كاملًا، أي مدة انعقاده تبلغ 5 سنوات ميلادية.

وتنتظر المعزول عشرات البلاغات المقدمة ضده، منها اتهامات بالاختلاس والتزوير والتستر على جرائم والسب والقذف، وتستعرض "الوطن" أبرز هذه الاتهامات التي تنتظر مرتضى منصور مع اليوم الأول الذي يقضيه بلا حصانة:

بلاغات تنتظر المعزول

- 122 بلاغًا مقدمًا من الدكتور سمير صبري المحام بالنقض للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، وذلك في قضايا اختلاس وسرقات وتزوير، ومنها بلاغ يتهمه بالاعتداء عليه، بحسب تصريحات سابقة لـ«الوطن».

- 13 بلاغا مقدما من الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك لإساءته للنادي الأهلي وقياداته.

- بلاغ مقدم لنيابة الأموال العامة العليا، ضد رئيس الزمالك لتستره على جريمة تبديد بمبلغ قدره 12 مليون جنيه.

- «هدايا حفل عيد الأم» قضية الاختلاس الذي تقدم عنها بلاغًا للنائب العام، ضد رئيس الزمالك، باختلاس 3 ملايين و310 آلاف.

- بلاغ من نائب رئيس النادي هاني العتال، اتهم فيه المعزول بارتكاب عدة مخالفات، بينها تسهيل الاستيلاء على المال العام والسب والقذف.

- بلاغ اللجنة الأولمبية المصرية للنائب العام ضد رئيس الزمالك، بشأن خطابات الإساءة للدولة المصرية الذي زعم نسبتها إلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

- بلاغ ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتهمة طرد وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.

- مذكرة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، للنيابة العامة، لإعادة التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا.

- بلاغ مقدم لنيابة الأموال العامة العليا ضد رئيس الزمالك، في 12 يوليو الماضي، لوجود جرائم تزوير واختلاس في أموال نادي الزمالك.

- بلاغ مقدم من محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك، وفاروق جعفر وطارق يحيى في يوم 13 يونيو.