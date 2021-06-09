سحب 4942 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال حملات أمنية

تمكّنت الجهات المعنية من سحب 4942 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، من خلال حملات أمنية على الطرق لضبط المخالفين للقانون، ومن يتحرر ضده مخالفة يتوجه إلى الوحدة المرورية التابع لها من أجل استخراج الملصق الإلكتروني.

أهم مزايا تركيب الملصق الإلكتروني

يتميز الملصق الإلكتروني باحتوائه على رقم المركبة وبياناتها، الأمر الذي يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية، والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

- يحدد الملصق مسار حركة المركبات كما يصنف نوعها الذي يمكن أن يكون «سيارة- دراجة- مقطورة».

- يسهم في توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يمكن الأجهزة الأمنية من وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.

- يمكن من خلال الملصق الإلكتروني التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً أو المنتهية التراخيص وذلك من خلال قاعدة بيانات السيارة.

- تسجيل كل المخالفات بشكل إلكتروني على مستوى الجمهورية.

- يحدد المركبات التي لم يعد مسموح لها التواجد داخل الجمهورية.

- يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق – الانتظار وغيرها، دون توقف ويتمّ إرسال رسالة نصية عقب كل عملية «خصم – مخالفة– رسوم» تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يتيح الملصق عملية ضبط السيارات المسروقة وذلك عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني لسرعة ضبطها.

- يسهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المحددة والاحتفاظ بصور المركبات من خلال قاعدة بيانات مركزية.

- ضبط المركبات التي جرى تركيب الملصق بها ولم تستخدمه وذلك لتنفيذ قانون المرور.

- تتمكّن الجهات المختصة من قراءة بيانات الشريحة من خلال قارئ إلكتروني ثابت ومتحرك.