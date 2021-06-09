«منها الشباك الواحد وأمان»..تعرف على 14 خدمة مقدمة للمصريين في الخارج

منذ تولت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج مهام عملها، حرصت على تقديم الوزارة عدة خدمات للمصريين المقيمين في الخارج وذلك بنحو:

1- متابعة أحوال المصريين بالخارج، حيث أجرت الوزيرة عدة زيارات لعدد من الدول لمتابعة أحوال المصريين بها، بالإضافة إلى التنسيق مع المسؤولين بهذه الدول لتقديم الرعاية الكاملة للمصريين المقيمين بها.

2‏‏- إجراء مفاوضات مع البنك المركزي لتسهيل تحويلات المصريين بالخارج، في ‏إطار سعي الوزارة ‏لتفعيل بعض المقترحات المقدمة من الاتحاد العام للمصريين.‏

3- في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة بالحفاظ على حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة، فقد أعلنت وزارة الهجرة طرح شهادة «أمان» للعمالة المصرية المغتربة في الخارج على غرار طرحها بالداخل، لتوفير تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.

4‏- التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتيسير إنهاء إجراءات نقل جثامين المصريين الذين يتوفاهم الله بالخارج.‏

5- ‏إقامة مكتب للمصريين في ‏الخارج بمركز خدمة المستثمرين بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والقيام بحملة ‏ترويجية ‏لتشجيعهم على الاستثمار في مصر.

6‏- تفعيل منظومة «الشباك الواحد» لإنهاء إجراءات المصريين بالخارج في مجالات التجنيد والإسكان والاستثمار ومصلحة الجوازات بمجمع التحرير ‏لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم خدمات ‏سريعة ‏لهم‎، وتخصيص شباك واحد في مقر هيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين ‏بالخارج وتفعيل دور مكاتب ‏التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص ‏الاستثمارية الصناعية في خارج مصر‎ .‎

7‏- الاتفاق مع الأزهر الشريف على نشر موقع الأزهر على منصات ‏‏الوزارة الرسمية على ‏مواقع ‏التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي ‏للوزارة للرد على استفسارات المصريين بالخارج.‏

8- التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان للإعلان عن حجز وحدات الإسكان ‏للمصريين العاملين بالخارج، ‏بدفعة مقدمة 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ويُسدد ‏الباقي على 3 أقساط سنوية بالدولار الأمريكي محملة ‏بالفوائد‎.‎

9- تبني وزارة الهجرة حملة من المصريين بالخارج، لدعم وتنمية قرية الروضة ‏وبئر العبد ومستشفى العريش والتضامن مع أهلنا، بالتعاون مع صندوق ‏‏تحيا مصر، ضمن صندوق ‏الكوارث. ‏

10- إطلاق الوزارة لحملة تحت عنوان «اعرف.. شارك.. حتى لو في الخارج»، وذلك للرد على استفسارات المصريين في الخارج، بشأن التعديلات الدستورية، ولتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري.

11- إصدار تسعة وعشرين عددًا من المجلة الشهرية للوزارة «مصر معاك»، والتي أصبحت أداة عصرية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

12- كنتيجة لمساعي وزارة الهجرة لتوظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة «رؤية مصر 2030»، وكذلك في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

13- إطلاق حملة قومية كبرى ‏للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية، تحت ‏شعار «قبل ما تهاجر.. ‏فكر ‏وشاور»، في إطار ‏استراتيجيتها التي تتبناها ‏لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تلك الهجرة، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الحد من تلك الظاهرة.

14- أطلقت الوزارة حملة «NO PLACE LIKE HOME.. مفيش زي مصر» وذلك أثناء زيارة الوزيرة إلى كندا في يوليو 2019 لحضور أسبوع الحضارة المصرية، وقد نجحت هذه الحملة في الوصول إلى أكثر من20 مليون متابع، على صفحات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة «فيسبوك وإنستغرام وتويتر بالإضافة إلى منصة تيك توك» الخاصة بالوزارة وذلك بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، والترويج السياحي لمصر.