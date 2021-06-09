السيطرة علي حريقين في شقة و 3 حظائر ماشية بالمنوفية

سيطرت الحماية المدنية بالمنوفية، على حريق نشب في شقة بقرية زرقان التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، ودفعت بسيارتي إطفاء، لإخماد النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير الحماية المدنية يفيد بالسيطرة على حريق شب بشقة بدائرة مركز تلا بالدفع بسيارتي إطفاء، دون وجود خسائر في الأرواح أو إصابات بين الأهالي .

حُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة. .

علي صعيد متصل، تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في 3 حظائر ماشية بمركز أشمون، ومنع انتقال ألسنة اللهب إلي المنازل والحظائر المجاورة.

وأكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، ورود بلاغًا من أهالي قرية مونسة بنشوب حريق داخل 3 حظائر للماشية بمنطقة الخلية بقرية مونسة التابعة للوحدة المحلية بجريس.

علي الفور قام نسق رئيس الزحدة المحلية بأشمون مع الوحدة المحلية بجريس وقوات الحماية المدنية ، وبحضور قوة من مركز شرطة أشمون ونقطة شرطة جريس، وتم الانتقال لمكان الحريق، وإستطاعت السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي .

بالمعاينة والفحص، تبين إشتعال النيران في الحظائر الثلاث الذي تسبب في إحتراق محتويات الحظائر بالكامل بالإضافة إلى نفوق عدد 12 رأس ماشية ، وتم السيطرة علي الحريق دون أن يمتد للمنازل المجاورة ودون أي خسائر بشرية وجاري التحقيق في أسباب الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.