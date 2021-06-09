المنظمة العالمية للسكتة الدماغية..تمنح جامعة سوهاج الجائزة الذهبية

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج عن فوز وحدة عناية السكتة الدماغية بالمستشفى الجامعي بالجائزة الذهبية من المنظمه العالمية للسكته الدماغية «world stroke organization».

وقال «عزيز»، إن ذلك التكريم يأتي انعكاسا لجودة الخدمات المقدمة للمرضى داخل الوحدة وفقا للمعايير العالمية المتبعة من قبل المنظمة العالمية للسكتة الدماغية موجهاً الشكر لفريق العمل وجميع أعضاء هيئة التدريس،والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين بالوحدة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي أنه تم تشغيل وحدة العناية المركزة لمرضى السكتة الدماغية داخل المستشفى الجامعي منذ عامين، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية والأجهزة التي تحتاجها العنايات المركزة، لتكون جاهزة لاستقبال مرضي نزيف المخ والجلطات الدماغية.

وأضاف الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى أن تلك الوحدة تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة، حيث أن الإصابة بهذا المرض يعتبر حالة طبية طارئة تتطلب العلاج الفوري الذي يمكنه أن يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى.

وقال الدكتور غريب فاوي أستاذ المخ والأعصاب أن المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تعتمد في اختيارها في تلك المراكز علي مدي تطبيق المعايير والأسس العلمية في تشخيص الحالة المرضية لمريض السكتة الدماغية، وسرعة إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لتحديد علاجات الجلطة الدماغية لكل حالة وتحديد الحالات المرضية المناسبة لأخذ الحقن المذيبه، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة شفاء المرضي المترددين علي الوحده.

وذكر الدكتور محمد عبد المنعم رئيس قسم المخ والاعصاب والطب النفسي أن الوحدة تستقبل من 5 ال 10 حالات يومياً وتقدمة أحدث علاج لاذابة الجلطة الدماغية في حالة سرعة ذهاب المريض للمستشفى خلال الأربع ساعات الأولى من حدوث الأعراض، حيث أن نسب الوفاة والإعاقة تعتمد في المقام الأول على مدى وعى افراد المجتمع، وسرعة نقل المريض للمستشفى.