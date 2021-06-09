ابن راغب علامة يكشف كواليس احتفال والده بعيد ميلاده في القاهرة «فيديو»

احتفل الفنان راغب علامة بعيد ميلاده هذا العام في القاهرة، وسط أهله ومحبيه.

وقال ابنه الأصغر لؤي، احتفالا بهذه المناسبة: «بحبك كتير، والله يخليك فوق راسنا ويخليك بصحتك ونجاحك وتضلك السوبر ستار دايما».

وكشف لؤي بأن عيد ميلاد والده الفنان راغب هذه المرة مختلفا؛ لأنه يحتفل به في القاهرة، موضحا: «عيد ميلاد أبي هذه المرة مختلفا؛ لأنه بيحتفل بيه في مصر، وأبي عنده رفقة كتير هنا فاحتفل بينهم».

وأضاف نجل الفنان، أنه أيضا على الرغم من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده في القاهرة، إلا أن الأهل والأقارب كانوا متواجدين معه وكل المقربين، لذلك فهو كان مختلفا للغاية هذه المرة.

وعن أمنيته لوالده هذا العام، قال لؤي في فيديو خاص لـ«الوطن» إنه يريد دائما أن يحفظ الله له صحته ونجاحه وحب الجمهور له.

وأقيمت احتفالية خاصة للفنان راغب علامة، للاحتفال بعيد ميلاده فى أحد مطاعم الشيخ زايد، وسط حضور عدد من الفنانين، ومنهم نيللي كريم وهالة صدقي وإلهام شاهين وليلي علوى وجمال العدل.

يذكر أن الفنان راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده الـ59، يوم 7 يونيو، بعد وصوله إلى القاهرة مؤخرا لدعم زوجته السيدة جيهان، التي تشارك بالبراند الخاص بها في معرض للموضة والفاشون بمدينة الشيخ زايد .

أما عن «إيفنت» الموضة والفاشون التي شاركت فيه زوجة الفنان راغب علامة، فشهد أيضا تواجد داليدا عياش، زوجة الفنان رامى عياش، وحضره عدد كبير من نجوم الموضة والفن، من بينهم نيكولا جيران ويسرا ونيللي كريم وريهام حجاج وناهد السباعى ودينا وسيرين عبدالنور ودرة ولارا اسكندر .

كما أنه كان هناك العديد من الجلسات الحوارية للنجوم، تحدثوا فيها عن الفاشون والموضة في حياتهم، منهم درة ويسرا وسيرين عبدالنور.