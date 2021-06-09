محافظ دمياط تناقش مع سفير فيتنام آليات تبادل الخبرات في صناعة الأثاث

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سفير دولة فيتنام بالقاهرة «تران فان كونغ»، والوفد المرافق له اليوم الأربعاء، على هامش زيارته للمحافظة فى إطار توطيد العلاقات بين المحافظة وتعزيز سُبل التعاون وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية.

ورحبت المحافظ بالسفير الفيتنامى ومرافقيه، معربة عن تطلعها لمد جسور التواصل المشترك، وتبادل الخبرات بما يساهم فى دعم عدد من القطاعات.

وخلال اللقاء تحدثت المحافظ عن مدينة دمياط للأثاث التى افتتحها رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2019 ، حيث تُعد أكبر كيان صناعى وتجارى للأثاث والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، إذ تقع على مساحة 331 فدان بمنطقة شطا بالقرب من مينائى دمياط وبورسعيد، وتضم 1348 ورشة و 590 ألف م٢ أراضى صناعية كاملة المرافق لإقامة مصانع للأثاث بإجمالى مساحة 139 فدان لمنطقة المستثمرين، بالإضافة إلى منطقة خدمية وادارية ومركز تكنولوجيا الأثاث الذى يهدف إلى تقديم الدعم الفنى و تعزيز قدرات الصناع خاصة بمهارات التصميم الحديثة مما يساهم في زيادة التنافسية فى الأسواق، كما دعته إلى زيارة المدينة للتعرف عن قرب بهذا المشروع الضخم ومدينة رأس البر و ميناء دمياط.

وسلطت «المحافظ»، الضوء حول إمكانية إقامة فعاليات ثقافية بمكتبة مصر العامة بدمياط وفرعها الجديد بمدينة عزبة البرج وأيضاً بالمنطقة الصديقة للنساء بمحيط المكتبة والتى تم إنشاؤها مؤخرًا بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.

وأوضحت أن اللقاء بحث آليات تنفيذ مخطط للتوأمة بين محافظة دمياط والمدن الفيتنامية بقطاع الأثاث و تبادل الخبرات فى مجال صناعة وتعليب الأسماك نظرًا لعمل الجانبين بمهنة الصيد وذلك لتحقيق خطة المحافظة فى إنشاء كيان متكامل فى هذا القطاعكما تطرق اللقاء، إلى وضع مقترحات لمد جسور التعاون بقطاعى الأثاث وصناعة الأسماك باعتبارهما القطاعين المشتركين بين الجانبين .

وأعرب السفير الفيتنامى عن سعادته بزيارته إلى محافظة دمياط، مشيدًا بما حققته المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية لدفع عجلة التنمية على أرضها، كما أكد تطلعه لتحقيق التعاون بالمجالات المختلفة، و خلق قناة للتواصل مع الغرفه التجارية و المستثمرين بدمياط لتنفيذ محاور هذا المخطط بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا عزمه البدء في الخطوات الخاصة بإبرام اتفاقية مع دمياط حول ما تم مناقشته، كما سلم المحافظ هدية تذكارية بمناسبة هذه الزيارة.