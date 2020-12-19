آخرها لقاء سفير فيتنام.. نشاطات محافظ الإسكندرية قبل الإصابة بكورونا

بعد ما أعلن ديوان محافظة الإسكندرية، إصابة اللواء محمد الشريف، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وبدء العزل المنزلي مع متابعة أعمال المحافظة عن بعد، ترصد «الوطن»، أخر اللقاءات التي قام بها المحافظ.

والتقي محافظ الإسكندرية منذ يومين بمكتبه «چانينا ايريرا» قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون وزيادة العلاقات بين الجانبين، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

في البداية؛ رحب المحافظ بقنصل عام فرنسا، مؤكدا على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التي تؤكد علي التواصل وزيادة التعاون والعلاقات بين الجانبين في كافة المجالات.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالزيارة الرائعة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى فرنسا، وتوثيق العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر و فرنسا. لافتاً أن فرنسا تعتبر حليف لمصر وهناك محبة بين الشعبين الفرنسى والمصرى والعلاقة بين البلدين قوية زبها نبض وروح تبادل للمعلومات والخبرات.

من جانبها؛ قدمت قنصل عام فرنسا الشكر إلي المحافظ علي حفاوة الاستقبال، ورحبت بعقد اجتماع دوري مع السيد المحافظ لتدعيم سبل التعاون بين البلدين. مؤكدة علي حرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما على مختلف الأصعدة.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا خير دليل على العلاقات القوية على المستوى الدولى بين فرنسا ومصر، كما أشادت بالعلاقات القوية بين قنصلية فرنسا ومحافظة الإسكندرية على المستوى المحلى.

وأكدت على اهتمامها المتواصل بدفع وتنمية العلاقات وتبادل المشروعات الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية.

وظهر المحافظ مرتديا الكمامة أثناء اللقاء مع القنصل فيما اضطر الجميع إلى خلعها أثناء التصوير الجماعي .

وفي الأمس التقي استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه تران تهانه كونج سفير فيتنام بالقاهرة، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات، نجوين دوي هانج المستشار التجاري، ونجوين تنه كوان سكرتير ثالث، و نجوين أن توان ملحق دبلوماسي.

في البداية، رحب المحافظ بالسفير علي أرض الإسكندرية. مؤكدا علي عمق العلاقات بين الجانبين.

وأعرب أنه على استعداد للتعاون مع الجانب الفيتنامي على تنفيذ ما تم توقيعه والإتفاق عليه بعد زيارة الرئيسين في عامي 2017 و 2018. وأكد الشريف علي استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم للمجالات المشتركة بين الجانبين.

من جانبه؛ قدم السفير الشكر إلي المحافظ علي حفاوة الإستقبال، معربا عن رغبته في إقامة علاقة تآخي بين الإسكندرية وإحدى المدن التي تماثلها في فيتنام. مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تعود الى عام 1964. وأشاد بميناء الإسكندرية لافتاً إلى دوره ليصبح مركزا لتعزيز الصادرات والواردات بين أوروبا وفيتنام.

وبالأمس ظهر محافظ الإسكندرية بالزيارة غير مرتديا الكمامة لأوقات كثيرة خاصة خلال الصور وتسليم الدرع والترحيب بالسفير.