الإنجليزى بدون صعوبات فى امتحانات الإعدادية ببورسعيد

أدى طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا وأبدى الطلاب إرتياحهم من الإسئلة التى جاءت فى متناول الطالب المتوسط مع وجود بعض الأسئلة للطالب المتميز.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد هذا العام 11852 طالبا وطالبة، موزعين على 65 ‏لجنة فى 5 إدارات تعليمية، وبدأت امتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى أول يونيو الجارى وستنتهى غدا الخميس وحرص الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة فاطمة ‏الزهراء الإعدادية للبنات, للإطمئنان على إنتظام سير العملية الإمتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطالبات.

كما حرص وكيل الوزارة على الإطمئنان من الطالبات على مستوى الإمتحان، حيث تؤدى 257 طالبة اليوم إمتحان اللغة ‏الإنجليزية، بمدرسة فاطمة الزهراء موزعات على 18 لجنة فرعية, موجها بالإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم للوقاية من فيروس ‏كورونا، وتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم والقياس الحرارى بجميع اللجان. وأضاف الدكتور نبوى، إنه جرى تجهيز جميع اللجان بالمدارس المختلفة على مستوى المحافظة مسبقا بما يليق بطلاب بورسعيد.

«باهي» يزور طالبة بلجنة خاصة ويوجه بتوفير سبل الراحة لها

زار الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إحدى الطالبات أثناء أدائها إمتحان الشهادة الإعدادية فى ‏مادة اللغة الإنجليزية بلجنة خاصة بدون مرافق، موجها بتوفير كافة سبل الراحة والأجواء النفسية لها، مشجعا الطالبة على ‏الإجتهاد والمثابرة حتى تتوج بالنجاح و التفوق.‏وقد إطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على إنتظام سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، ويؤكد إنضباط سير الإمتحانات وسط إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

وأكد «باهي»، على انضباط العمل والتزام الجميع بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع الإلتزام ‏الكامل بكافة الضوابط المنظمة للعمل، بجانب ضرورة توفير وتهيئة المناخ الملائم للطلاب، لأداء الإمتحانات فى جو من الهدوء ‏وبكل يسر وسهولة دون قلق أو توتر‎.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم التواصل المستمر مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة على مدار الساعة، لمتابعة العملية الإمتحانية، وفى حالة وجود أى عقبات يتم تذليلها بشكل فورى، مشددا على ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود بجميع الإدارات ‏التعليمية بالمحافظة، للخروج بإمتحانات تليق بتعليم بورسعيد.