روسيا: مستعدن لتنظيم اجتماع بين إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده منفتحة على تنظيم وعقد اجتماع بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين بموسكو في أقرب وقت ممكن، قائلا: «نسعى بنشاط إلى استئناف عمل الوسطاء الدوليين في أقرب وقت ممكن، ونحن منفتحون على تنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن في موسكو»، مشيرا إلى انتظار موسكو لنتائج العمليات السياسية الداخلية الحالية في إسرائيل.

وأضاف لافروف خلال كلمته أمام منتدى «قراءات بريماكوف» الدولي، اليوم الأربعاء: «للأسف الشديد، تم تجاهل تنويهاتنا العديدة ودعواتنا الكثيرة، والتي امتدت لسنوات طويلة، بشأن عدم إمكانية الترويج لمفهوم تطبيع العلاقات على حساب المشكلة الفلسطينية».