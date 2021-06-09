خدمات طبية وعلاجية لـ 1837 مواطنا بقرية حلوة في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريح صحفي، اليوم، إن المديرية نظمت قافلة طبية، بقرية حلوة، بمركز مطاي، خلال يومي 7و 8 يونية الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1837 حالة مترددة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 275 حالة جراحة و 459 حالة اطفال و 333 باطنة، و 110 قلب، و 178 نساء، و74 تنظيم اسرة، و 114 اسنان، و 185 جلدية، و109 حالة انف واذن، الى جانب انه تم عمل 102 تحاليل مختلفة، وعمل 125 حالة موجات صوتية، وعمل 15 حالة رسم قلب، و عمل 8 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 148 متردد، وتم خلع اسنان لـ 17 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى لـ 27 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 73 متردد، كما تم استخدام 10 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.