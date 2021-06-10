المميزات التي تقدمها الخدمة الصوتية IVR من بنك مصر

يقدم بنك مصر عددا من المميزات التي يمكن العملاء الاستفادة بها عن طريق الخدمة الصوتية IVR، تسهيلًا عليهم، ويمكن التمتع بهذه الخدمات من خلال الاتصال هاتفيا من أي تليفون أرضي أو محمول على رقم 19888 من داخل مصر، ورقم 0020219888 من خارج مصر طوال أيام الاسبوع.

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد المميزات التي يمكن الاستفادة بها من خلال الخدمة الصوتية IVR على النحو التالي:

- الاستعلام عن أرصدة الحسابات وآخر 5 حركات تمت على الحساب الجاري أو التوفير.

- طلب كشف حساب سواء للحسابات الجارية أوالتوفير، ويمكن إرساله للعميل بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني وفق رغبة العميل.

- الاستعلام عن مدفوعات البطاقات الائتمانية وآخر 5 حركات تمت على البطاقة الائتمانية.

- طلب كشف حساب للبطاقة الائتمانية، وإرساله للعميل بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني وفق اختيار العميل.

- طلب دفتر شيكات يستلم من الفرع المفتوح لديه الحساب.

- إمكانية تغيير الرقم السري للخدمة الصوتية.

ويمكن الإطلاع على خارطة الخدمة الصوتية كما يلي:

خدمات الإنترنت البنكية من بنك مصر

وتشمل خدمات الإنترنت البنكية من بنك مصر ما يلي:

- يمكن تحويل الأموال بين الحسابات داخل البنك، وتحويل الأموال للبنوك المحلية، وتتوفر خدمة التحويل خارج مصر، وسداد بطاقة ائتمان.

- كما يمكنك حساب إضافي/ ربط ودائع/ شراء شهادات إدخار، وعرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف، وطلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية، وطلب إيقاف بطاقة مؤقت/ سداد بطاقة ائتمان، وأيضًا طلب إصدار دفتر شيكات.

وتشمل خدمات الإنترنت البنكية من بنك مصر دفع كل فواتيرك والتزاماتك الشهرية، حجز دورك في الفرع التحويل من حسابك لأي حساب خارج مصر، والتقديم على طلب قرض، وفتح حساب كنانة للمعاملات الاسلامية وشراء شهادات كنانة للمعاملات الإسلامية، وتحويل أموال للبطاقات المدفوعة مقدما، وربط ودائع.