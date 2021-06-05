قرض السيارة من بنك مصر.. تمويل يصل لـ100% وسداد على 120 شهرا

يقدم بنك مصر لعملائه عددا من القروض المختلفة تتنوع بين القروض الشخصية وقرض السيارة والسلع المعمرة والحج والعمرة، لذا يبحث المهتمون باقتناء السيارات عن قرض السيارة من بنك مصر، للاطلاع على أبرز الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على القرض.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها «الوطن»، لقرائها نستعرض الشروط والأوراق المطلوبة من جميع الفئات للحصول على قرض السيارة من بنك مصر، وفقا لما حدده البنك على موقعه الإلكتروني على النحو التالي:

قرض السيارة من بنك مصر

يمنح بنك مصر قرض السيارة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

1. الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب - القسط الشهري.

2. الموظفون بموجب إثبات الدخل.

3. الموظفون دون إثبات الدخل.

4. أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

5. أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية دون إثبات الدخل.

6. أصحاب الأوعية الادخارية «للمصريين والأجانب».

الشروط العامة لمنح القرض

وجاءت الشروط العامة لمنح القرض كما يلي:

- أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة التمويل تصل إلى 120 شهرا، ودون حد أقصى للقرض ولكن بشروط محددة.

المستندات الأساسية المطلوبة

كما حدد البنك المستندات الأساسية العامة المطلوبة من جميع الفئات، وهي:

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2. أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل «غاز- كهرباء – مياه – تليفون».

3. عرض أسعار معتمد من المعرض.

بالإضافة إلى مستندات خاصة بكل فئة حسب طبيعة العمل:

بالنسبة للموظفين:

1. شهادة مفردات الراتب الشهري.

2. تعهد جهة العمل بتحويل الراتب - القسط الشهري «في حالة تعهد جهة العمل».

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

1. صورة البطاقة الضريبية.

2. صورة ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة «للمهن الحرة».

3. صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

4. كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

كما يمنح البنك مميزات إضافية للعميل، وهي وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض، كما يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة، بالإضافة إلى ميزة عدم وجود تأمين وحظر بيع على السيارة ولكن بشروط محددة.