حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 10-6-2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس؛ إذ يسود طقسا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدلا على السواحل الغربية.

حالة الطقس اليوم

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد في بيان، أنّه يسود ليلًا طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب «سيناء، والبلاد».

وأكد الخبراء أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 37 23

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 33 21

طنطا 36 22

شبين الكوم 37 23

دمنهور 35 22

بلطيم 30 22

مطروح 27 21

السلوم 28 20

سيوة 35 19

بورسعيد 31 22

دمياط 28 22

الزقازيق 37 23

المنصورة 36 22

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 22

العريش 30 22

رفح 29 21

رأس سدر 36 23

نخل 35 19

نويبع 37 26

طابا 34 22

كاترين 31 16

الطور 36 26

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 37 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 26

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 37 26

أبو رماد 36 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 26