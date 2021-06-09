الصحة العالمية تحذر من الصيف والخروجات: إصابات كورونا قد ترتفع مجددا

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إنّ عدد مصابي فيروس كورونا وصل لـ10 ملايين إصابة، مؤكدة أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار.

وحذّرت الحجة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا عبر تطبيق زووم، من الصيف والخروجات العائلية والذهاب إلى الشواطئ، موضحة أنّه حال عدم اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس خلال موسم الصيفن سترتفع أعداد إصابات كورونا مرة أخرى بعد الانخفاض الملحوظ خلال هذه الفترة.

الصحة العالمية: الفطر الأسود مرض نادر ولا علاقة له بفيروس كورونا

وأضاف مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أنّ جميع اللقاحات الفعالة والمعتمدة وعددها 6 آمنة وفعالة، مشيرة إلى أهمية التطعيمات لأنها تخفف حدة الأعراض وتخفف الضغط على المنظومة الصحية.

وأوضحت الحجة، أنّ الفطر الأسود مرض نادر، ولا يصيب إلا من يعانون من ضعف شديد في المناعة، ولا علاقة له بفيروس كورونا، مفسّرة ظهوره على مرضى كورونا، بأنّهم يعانون من ضعف المناعة والاستخدام المفرط في دواء الكورتيزون والمضادات الحيوية.

وطالبت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية، موجّهة رسالة إلى وسائل الإعلام، بأخذ المعلومات من منظمة الصحة العالمية، منعا لأي بلبلة بين الموطنين، كما أشادت بدور الإعلام في مواجهة فيروس كورونا.