هل يحتوي الجبن الريكفورد على الفطر الأسود؟.. استشاري بكتيريا يجيب

عبدالوهاب: الريكفورد يحتوي على عفن صالح للأكل

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتريا بجامعة القاهرة، قالت إنّ الجبن الريكفورد به نوع من العفن بالفعل: «مش العفن الأسود، ده نوع تاني صالح للأكل ومش مضر تماما، لو كانت الجبنة سليمة ومن مصدر موثوق فيه».

وتابعت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية لـ«الوطن»، أنّ الجبن الريكفورد من أنواع الجبن الصحية والمفيدة للجسد، حيث تحتوى على الكالسيوم والفيتامينات مثل فيتامين ب 6 وفيتامين ب 12، فضلا عن احتوائها على الفسفور.

الجبن الريكفورد مفيد لصحة الجسم

وأشارت رئيس قسم البكتيريا بجامعة القاهرة، إلى أنّ الجبن الريكفورد يصنع من لبن الماعز، ويعتمد في صنعه على هذا النوع من العفن المفيد للجسم، لكن من الضروري ألا تكون الجبنة نفسه فاسدا، حيث يجب أن يستخدم الإنسان حواسه لمعرفة إن كان الجبن صالحا للاستخدام أم لا.

أما عن علامات فساد الجبن الريكفورد، أوضحت عبدالوهاب، أنّها تتمثل في أن تكون مائلة للاصفرار أو بها رائحة نشادر، ويجب تقصي الحذر عند تناوله خاصة لاعتماد كثيرين عليه نظرا لانخفاض سعراته الحرارية.