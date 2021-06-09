«حياة كريمة» تستكمل مشروعات الصرف الصحي وإحلال المدارس بالغربية (صور)

تستكمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري أعمال مشروعات الصرف الصحي في عدد من قرى محافظة الغربية، منها كفر ششتا بقرية شبراملس، وعزبة أمينة التابعة لكفر الجنيدي، وحنون، وسنبو الكبري، كفر سنبو، وكفر شمارة ودمنهور الوحش، وكفر غازي، وكفر اسماعيل، وسنباط، وكفر العرب، ومنية المباشرين، وكفر السنادية، كفر نواي، وقرية شرشابة، وميت المخلص، وقرية حانون.

كما تواصل المبادرة تجديد مدرسة الشهيد محمد رضا، ومدرسة الشهيد أنور البهي عبية بالقرية، وتوسيع مدرسة شبرا اليمن الثانوية، ومدرسة الدكتور نزيه فتحي خلف الابتدائية، ومدرسة سنباط الثانوية، ومدرسة الغريب الثانوية، ومدرسة كفر شبرا قلوج القديمة رقم 1، ومدرسة كفر شبرا قلوج الجديدة رقم 2، إضافة إلى مدرسة اللواء ممدوح الجوهري بقرية كفر حانوت القبلي.

وتواصل «حياة كريمة» أعمال التشطيب بمدرسة الشهيد عبد القادر موسى بقرية ميت الحارون، والإحلال الجزئي لمدرسة شرشابة الثانوية المشتركة سابقا، بجانب مد وتدعيم شبكة مياة الشرب بقرية شبرا اليمن، وقرية كفر الجنيدي التابعة لوحدة سندبسط، وكفر فرسيس.

وتُنفذ تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية.

وأجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مطلع الشهر الجاري جولة تفقدية، بأعمال التطوير الجارية بقرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، حيث أكد على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة تطور الأعمال على أرض الواقع.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال توصيل الغاز الطبيعي بكفر الدغايدة حيث أكد محافظ الغربية استمرار العمل على مشاريع توصيل الغاز الطبيعي والبالغ عددها 54 مشروعا بتكلفة 542 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ عدد من المنازل التي سوف يتم تطويرها ضمن مبادرة «سكن كريم» بقرية نهطاي، واستمع إلى طلبات ساكني تلك المنازل ووجه بتلبيتها على الفور، مشيراً إلى أن مبادرة «سكن كريم» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف لتوفير سكن آدمي للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تحسين البنية التحتية لتلك المنازل من خلال تركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء أسقف وتأهيل المنازل ليكون السكن كريماً.