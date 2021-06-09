تنكرت في ملابس الرجال 47 سنة...«صيصة»: السيسي جعلني أعيش حياة كريمة

وجهت صيصة أبودوح، سيدة الأقصر التي تنكرت في ملابس الرجال لأكثر من 47 عاما، بعد وفاة زوجها، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة مرور 7 سنوات على توليه منصب الرئاسة.

وقالت صيصة، خلال بث مباشر على صفحة جريدة الوطن، عبر موقع «فيسبوك»، إن لقاءها بالرئيس عبدالفتاح السيسي غيَّر معالم حياتها، بعد حياة كانت مليئة بالصعوبات، حيث أصبحت تمتلك وحدة سكنية ومبلغا ماليا تستطيع الإنفاق منه على ابنتها وأحفادها، ومشروعا بسيطا يدر عليها دخلا يساهم في التغلب على متاعب الحياة.

وأكدت صيصة، التى تعمل ماسحة أحذية فى موقف سيارات بالأقصر، أنها التقت الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين المرة الأولى كرمها كأم مثالية وحصلت على 50 ألف جنيه، والمرة الثانية عندما تم دعوتها للإفطار في شهر رمضان مع الرئيس، حيث تم تسليمها وحدة سكنية بالأقصر، فضلا عن مشروع كشك من جمعية الأورمان.

وأضافت أبو دوح، أنها لا تزال تدعو للرئيس الذي انتشلها من القاع لتعيش حياة كريمة، متمنية أن تلتقي الرئيس مرة أخرى لتشكره على ما قدمه لها.

وأبدت صيصة سعادتها بالمشروعات التى تتم فى مصر، خاصة في الجانب الصحى، مشيرة إلى أنها متابعة جيدة لكل ما يحدث في مصر وفخورة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرفها ويشيد بما قدمته من تضحيات.

وأكدت صيصة أبودوح، أنها لن تخلع ملابس الرجال وستعيش بها حتى آخر لحظة في حياتها، مختتمة حديثها «أنا اللي هتحاسب قدام ربنا لوحدي».