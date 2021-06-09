التضامن: افتتاح 5 آلاف حضانة بقرى حياة كريمة

قال محسن ناجي، مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّه سيتم افتتاح 5 آلاف حضانة بقرى حياة كريمة، ضمن الخطة الموضوعة لإتاحة الحضانات وزيادة أعدادها، موضحا أنّ نسب الالتحاق بالحضانات كانت فوق المتوسطة، لكن الأعداد انخفضت خلال أزمة كورونا.

مراعاة نسب توزيع الحضانات عند إنشاء 5 آلاف حضانة

وأضاف ناجي لـ«الوطن»، أنّه جرى مراعاة نسب توزيع الحضانات عند إنشاء 5 آلاف حضانة بقرى حياة كريمة، وعند إنشاء حضانات في المدارس التابعة للتربية والتعليم، وإنشاء الحضانات بمراكز الشباب والرياضة وفق بروتوكول موقع مع وزارة الشباب والرياضة، لإتاحة أماكن للحضانات بمراكز الشباب من سن يوم حتى 4 سنوات، ما يساهم في زيادة أعداد الحضانات على مستوى الجمهورية.

وأوضح مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنّ زيادة أعداد الحضانات تساعد على الاتساق في التوزيع، موضحا أنّ توزيع الحضانات سيكون أكثر عدالة.

معايير خاصة لتوفيق أوضاع 10 آلاف حضانة

ولفت ناجي إلى أنّ العمل جار لوضع المعايير الخاصة بتوفيق أوضاع 10 آلاف حضانة، والبدء في إجراءات توفيق أوضاعها، وحصولها على تراخيص مؤقتة لمدة تتراوح من 3 حتى 6 أشهر، وفقا للجنة المشكلة داخل وزارة التضامن الاجتماعي، موضحا أنّ الحضانات التي لا تتسق مع معايير الأمن والسلامة، لن يتم منح تراخيص لها.

وتابع مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة، أنّه حال رغب مسؤول الحضانة غير المرخصة في تقنين أوضاعها، فعليه الرجوع لمديرية التضامن بالمحافظة التابع لها، وتقديم طلب تقنين أوضاع لاتباع خطوات التوفيق.

وأكد مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة، أنّ نسب الأطفال بالحضانات 10%، من إجمالي 12 مليون طفل، ليصبح مليون و300 طفل ملتحقين بالحضانات، والعمل جار لزيادة النسبة.