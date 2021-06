OSN تستعد للصيف بـ15 فيلما من إنتاج «مارفل»

تستعد «OSN»، لاستقبال فصل الصيف بتقديم مجموعة مختارة من المسلسلات والأفلام، حيث سيتم من يوم 6 يونيو عرض أكثر من 15 فيلماً من إنتاج شركة «مارفل»، منها: Ant-Man وBlack Panther وCaptain America وGuardians of the Galaxy وIron Man وThe Avengers وDoctor Strange وThor».

كما سيتم عرض أشهر وأضخم المسلسلات الشهيرة على قناة OSN Movies من إنتاج مارفل وديزني بلاس، ومن ضمنها WandaVision وThe Falcon and The Winter Soldier، كل ليلة ابتداءً من 1 يونيو.

وبمناسبة يوم الأب الذي يصادف 21 يونيو، تم تخصيص هذا اليوم المميز لمشاركة الآباء ومشاهدة بعض من أروع الأفلام على قناة OSN Movies، ابتداءً من الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية، سيتم عرض أفلام Armageddon، وWe Bought a Zoo وThe Descendants، التي ستصحب المشاهد في رحلة عاطفية مليئة بالتشويق، في حين أن فيلمي Grown Ups 2 وDaddy’s Home سيوجدان نوعاً من الكوميديا الخفيفة واللطيفة التي ستتوج فرحة احتفالنا بيوم الأب.

ومع انتهاء العام الدراسي، سيعرض عبر قناة ديزني جونيور Disney Junior بتاريخ 7 يونيو الموسم الرابع من PJ Masks، أبطال الليل الخارقين لإلهام خيال الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، كما يبدأ الموسم الرابع من مسلسل Hunter Street بتاريخ 13 يونيو، الذي يروى قصة ماكس وبقية أشقاء هنتر وهم يحلون لغز اختفاء والدهم بالتبني.

وتقدم قناة OSN Woman مجموعة رائعة من القصص والنصائح والأفلام الوثائقية والمزايا التي يمكن لجميع النساء أن يشعرن بأنها وثيقة الصلة بهن ويتعلمن الكثير منها، وللنساء المقبلات على الزواج، منها برنامج «My Big Day: Home or Away" فى 27 يونيو والذي يساعد بأدق التفاصيل التخطيط ليوم الزفاف، بالإضافة إلى برنامج Second Chance Dresses، فى 21 يونيو الذي يساعد في العثور على فستان الأحلام، وبرنامج Cinderella Bride، الذي يحول الأحلام الخيالية إلى حقيقة واقعية، وذلك ابتداءً من 10 يونيو.