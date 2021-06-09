خالد عليش يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة عاجلة

أعلن الفنان والمذيع خالد عليش، خروجه من المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية مؤخرًا، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب عبر حسابه الشخصي قائلًا: «بشكر كل الناس اللي كلمتني وبتحاول توصلي و تطمن عليا»، متابعًا: «الحمد لله أنا بخير وهي عملية جراحية صغيرة وعدت وخرجت الحمد لله من المستشفى ويومين تلاتة في البيت وأبقى أحسن إن شاء الله».

شقيق خالد عليش ينشر صورته في المستشفى

وكان شقيق خالد عليش، نشر صورة لشقيقه وهو على فراش المرض بأحد المستشفيات، كاشفًا عن تعرضه لوعكة صحية دون كشف تفاصيلها، مكتفيًا بتعليقه على الصورة قائلًا: «ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل».

خالد عليش شارك في رمضان بمسلسلي الطاووس وأحسن أب

ويقدم خالد عليش، برنامج إذاعي بعنوان «السكة أحلى» عبر محطة ميجا إف إم 92.7، ويقدمه من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 4 إلى 7 مساء.

وشارك خالد عليش بالتمثيل في مسلسل «أحسن أب» بموسم مسلسلات رمضان 2021 مع علي ربيع، هاجر أحمد، إخراج معتز التوني، سيناريو وحوار محمد محمدي وأحمد محي.

كما شارك خالد عليش في مسلسل الطاووس، مع جمال سليمان، سهر الصايغ، سميحة أيوب، فرح الزاهد، عابد عناني، أحمد فؤاد سليم، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار كريم الدليل، إخراج رؤوف عبدالعزيز.