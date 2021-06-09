نائلة جبر: زواج الصفقة أمام البرلمان قريبا.. ومصر لم تعد مصدرا للهجرة

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر أن مشروع قانون حماية الشهود الذي يعرض أمام مجلس النواب قريبا، سيكون مكسبا كبيرا جدا، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة ظاهرتي الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021/ 2023، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.

جبر: إعداد دراسات عن ملفات زواج الصفقة

وقالت «جبر»، إنه يجري إعداد دراسات عن ملفات زواج الصفقة وليس زواج القاصرات، حيث يوجد قانون آخر ينظمه، مشيرة إلى أن أحد مهام اللجنة يتمثل في كل ما يندرج تحت كلمة استغلال للبشر، فضلا عن العمل على قضية استغلال أطفال الشوارع، موضحة أن اللجنة جهة استشارية تتبع مجلس الوزراء، ودورها إعداد تشريعات ووضع الدراسات والخطط والاستراتيجيات.

وشددت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، على أن الجهود المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية أتت بثمارها، فلم تعد مصر دولة مصدرة للهجرة وإنما مستقبلة للجنسيات العديدة، مشيرة إلى أنه مما لا شك فيه أن الموضوعات المرتبطة بالهجرة مرتبطة بحياة الإنسان وأمنه وسلامته، وكذلك تتعلق بمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان، وهو الحق في التنمية، كما أن ما تحقق اليوم يعد مكسبا في مجال حقوق الانسان.

وكشفت عن إعداد اللجنة القانونية باللجنة، مشروع قانون حول الهجرة، يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين، كما استعرضت أسباب تشكيل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن تلك اللجنة ليست بدعة مصرية، وإنما موجودة في عديد من الدول.

وأشارت الى أن اللجنة اليوم تجمع بين ملف مواجهة الإتجار في البشر وملف الهجرة غير الشرعية وتضم 30 جهة، ووضعت مجالس حقوق الإنسان كأعضاء، وتعمل أيضا في مجال مكافحة الفساد، مؤكدة أن مصر تساير الرؤية الدولية والمصلحة الوطنية، وتحترم حقوق الإنسان وتكافح الفساد.

هجرة غير شرعية

وتابعت: «أيضا لابد أن نؤكد أن مصر نجحت إن مفيش مركب هجرة غير شرعية طلعت منذ سبتمبر 2016، وكنا الحمد لله من أول الدول التي أعدت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية».

واستعرضت نائلة جبر الدور الذي تقوم به اللجنة في مجال التوعية، لكافة الجهات المشاركة في العمل، مشيرة إلى تنظيم عدد من المسابقات، وأنه جاري تنظيم مسابقة شطرنج في الغربية، وزيارة عدد من المحافظات الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن أهم نقطة في الخطة الجديدة، تتعلق بالجزء الخاص بالتطور الرقمي.

وتسائل، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عن دور اللجنة في حماية مصر من استغلالها كمعبر أو ترانزيت للهجرة غير الشرعية، مطالبًا بوجود حماية وحد من هذه الظاهرة، لأنه يمكن أيضا استغلال مصر من ناحية الشمال، وأن يتم استغلال ذلك لتصدير الإرهاب ، سواء إقامة عمليات إرهابية على أرض مصر أو عبور الإرهاب من أرض مصر.

وأكدت نائلة جبر تعدد آليات تلقي الشكاوي والتي يجري إحالتها فور ورودها إلى النيابة العامة أو المجالس القومية المتخصصة، لا سيما القومي للمرأة، مشيرة إلى أن بعض هذه الشكاوى تكون وهمية.

ولفتت إلى حرص اللجنة الدائم على التعاون مع الدول العربية والإفريقية من خلال جامعة الدول العربية، فضلا عن عقد اللقاءات مع سفراء الدول في مصر.