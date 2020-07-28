ليست للمدابغ فقط.. كيف أصبحت "الروبيكي" مدينة عمرانية متكاملة؟

على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وحتى طريق القاهرة السويس الصحراوي، تقع "مدينة الروبيكي" الصناعية، التي نقلت منطقة المدابغ من سور مجرى العيون بمصر القديمة إليها، متخصصة في كل ما يخص دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي أشتهرت بها مصر منذ ما يزيد عن ألف سنة.

"الروبيكي" الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، هو أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

خبراء التخطيط العمراني والتنمية المحلية والمستدامة، اعتبروا المشروع الصناعي الضخم ليست مدينة للمدابغ فقط وإنما مدينة عمرانية متكاملة، تمتاز ببنية تحتية وأساسية حديثة، تتغلب على جميع المشكلات البيئية التى كانت تواجه مدابغ منطقة مجرى العيون الأثرية.

غيث: أصبح المشروع صناعيا وعمرانيا متكاملا وتخلصت العاصمة من التلوث والمظهر غير الحضاري

المجتمع المتكامل مفهوم جديد، رغم قدمه، لم يكن لدينا نموذج لمجتمع متكامل خلال السنوات الماضية وهو ما بدأت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتجاه إليه، ويعني ألا يقوم على استعمال واحد فقط وإلا سيصبح هناك خلل وظيفي في هذه المدينة، وبحسب الأستاذ دكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، ورئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، المجتمع المتكامل هو بيئة متكاملة بها السكن والخدمات والأنشطة ومتوفر بها صفة آدمية هذا هو صفات المجتمع المتكامل.

كانت منطقة المدابغ القديمة في مجرى سور العيون تندرج تحت الأثقال العمرانية أي الصناعات اللي لها تأثير سلبي على أي مجتمع عمراني في حالة نشأتها بشكل عشوائي غير مخطط، وبحسب تصريحات غيث لـ"الوطن" كانت المنطقة عنصرا ثقيلا على البيئة لما تسببه من تلوث بيئي ومظهر غير حضاري في منطقة أثرية، وبالتالي كانت غير صالحة لحياة ساكنيها.

ما فعلته الدولة من نقل تام للمشروع بمواصفات صناعية عالمية وتخصيص موقع جديد صحيح لاستقبال تلك المدينة، شرحه خبير التخطيط العمراني، قائلا: "الدولة اختارت الموقع على شبكة طرق سريعة بالقرب من العاشر من رمضان أي قريب من مكان استعمال صناعي آخر يتكامل معه، وفقا لنموذج مصانع الجلود في صورتها المثالية والمعايير العالمية، حيث ترتبط بصناعات أخرى كمنظومة كاملة صناعية في منطقة قريبة"، معتبرًا ذلك مخطط صناعي تنموي مستدام ليس فقط لحل مشاكل العاصمة ولكن لحل مشكلات العمران بشكل عام سيكون له أثر جيد على صناعة الجلود التاريخية في مصر.

شحاتة: جذب للاستثمار وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالمكان يرفع جودة المنتج المحلي

الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المحلية والتنمية المستدامة ، اعتبر مشروع مدينة الروبيكي وما يشمله من شبكات تغذية للمياه للمصانع وكابلات ومحولات كهرباء ومناطق انتظار للسيارات، مجتمعا متكاملا بدأ يغزو الصحراء يمتاز ببنية تحتية وأساسية حديثة تتغلب على جميع المشكلات البيئية التي كانت تواجه مدابغ منطقة مجرى العيون الأثرية.

التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس في زيادة معدل النمو ورفع مستوى المعيشة كأحد أهداف التنمية المستدامة، وبحسب تصريحات شحاتة لـ"الوطن" اهتمام الدولة بالمشروعات التنموية والصناعية يعمل على تعميق المنتج المحلي وتنشيط التجارة الداخلية، وتقليل معدلات البطلات من خلال إحياء تلك الصناعات القديمة، ولذلك أصبح مشروع مدينة الروبيكي واحدا من المجتمعات العمرانية المتكاملة.

وأشار أستاذ الموارد البشرية والتنمية المحلية، إلى أن نقل مدابغ الجلود القديمة بما كانت تعانيه من مشكلات من منطقة سور مجرى العيون إلى الروبيكي، وبتلك المواصفات العالمية، يعمل على جذب الاستثمار وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالمدابغ، بعد حل المشكلات التي كانت تواجههم بما ينعكس بشكل جيد على مستوى الإنتاج المحلي.