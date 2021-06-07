الكهرباء: التعاقد لشراء الطاقة من أصحاب المحطات الشمسية أعلى المنازل

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء قامت بتوقيع عقود شراء الطاقة من أصحاب المحطات الشمسية أعلى المنازل، وفقا للتعريفة التي أقرها مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع بعض من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر«2 سنت / كيلو وات ساعة» وبسعر «3 سنت/ كيلو وات ساعة» بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.

5878 ميجاوات إجمالي القدرات المولدة من محطات الطاقة المتجددة

وكشف شاكر لـ«الوطن» إن إجمالي التعاقدات التي أبرمتها شركات توزيع الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة الشمسية أعلى المنازل، بلغت قدرتها الإجمالية حوالي 10070 كيلووات ليصل إجمالي عدد المحطات المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 616 محطة بإجمالي قدرات حوالي 33846 كيلووات، لافتا إلى أن إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة في مصر بلغ حوالى 5878 ميجاوات، بالإضافة إلى قدرات إضافية سيتم الانتهاء منها بنهاية 2021 لتصبح إجمالي نسبة المشاركة من الطاقات المتجددة حوالي 20% من الحمل الأقصى، التي كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.

مشروعان ينفذان في كوم أمبو والزعفرانة لدخولهما على الشبكة

وأوضح شاكر، أن مشروعات الطاقة الشمسية الجاري تنفيذها بقدرات حوالي ألف ميجاوات، بإجمالي استثمارات 600 مليون دولار، تُقام بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ومشروع 50 ميجا تمتلكه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمنطقة الزعفرانة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تنفيذها خلال العام الحالي ودخولها على الشبكة.

مشروعات الطاقة المتجددة تساهم فى خفض أسعار الكهرباء

وأشار شاكر إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة سيساهم في خفض أسعار الكهرباء المباعة للمستهلك، لافتا إلى أن المواطن سيبدأ يشعر بأهمية الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، وأنه يتم التفاوض حاليا علي مشروعات للطاقة المتجددة رياح وشمسي.

طريقة محاسبة شراء الكهرباء المنتجة من المحطة الشمسية

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، طرق محاسبة شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، ووضعت شرائح لتعريفة الكيلو وات ساعة من الطاقة الشمسية للمنازل، كالتالي:

- يتم عمل مقاصة أو خصم ما تنتجه المحطة الشمسية أعلى سطح المنزل مما يستهلكه مالك المحطة الشمسية عن طريق عداد معين خاص بنظام محطة الاستهلاك «يقيس الإنتاج من المحطة والاستهلاك الشهري للمشترك».

وعلى سبيل المثال شخص لديه محطة أعلى سطح المنزل تنتج 100 كيلو وات ساعة واستهلاكه الشهري 400 كيلو فإن ما يحاسب عليه هو 300 كيلو وات ساعة فقط في الفاتورة الشهرية.

شرائح شراء الكهرباء من أعلى أسطح المنازل

وتم تقسيم تعريفة الطاقة الشمسية المنتجة من محطات الطاقات الشمسية إلى 5 شرائح، كالتالي:

- الأولى الخاصة بالمنازل «أعلى أسطح المنازل» حيث إن تعريفة الكيلو وات ساعة من الطاقة الشمسية للمنازل 84.8 قرش بتمويل ذاتي أو بتمويل بشروط ميسرة من وزارة المالية بفائدة 4%.

- الشريحة الثانية أقل من 200 كيلو وات 90.1 قرش بتمويل ذاتي أو بتمويل بشروط ميسرة من وزارة المالية بفائدة 4%.

- الثالثة 97.3 قرش من 200 إلى 500 كيلو وات بتمويل محلى بالعملة المحلية وبشروط ميسرة من وزارة المالية بفائدة 8%.

- الشريحة الرابعة من 500 كيلو وات وحتى 20 ميجا وات 97.3 قرش بتمويل أجنبي.

-الخامسة من 20 ميجا وات إلى 50 ميجا وات 102.5 قرش بتمويل أجنبي.