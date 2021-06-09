بايدن يلغي أوامر ترامب بحظر TikTok

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن سحب سلسلة من الأوامر التنفيذية، التي سعت إلى حظر التنزيلات الجديدة لتطبيقي WeChat وTikTok.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حاولت منع المستخدمين الجدد من تنزيل التطبيقات، وحظر المعاملات التقنية الأخرى، التي قال كل من TikTok وWeChat المملوكتين للصين، إنها ستحظر بشكل فعال استخدام التطبيقات في الولايات المتحدة، ومنعت المحاكم تلك الأوامر التي لم تدخل حيز التنفيذ.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن مجلس الأمن القومي الأمريكي يجري مراجعة منفصلة لتطبيق تيك توك، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن رويترز.

وكان من شأن القرارات التي سبق وأصدرها ترامب، منع الأمريكيين من تنزيل المنصتين المملوكتين للصين، بسبب مخاوف من أنهما تشكلان تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وأثر الحظر الذي تم الإعلان عنه في الثامن عشر من سبتمبر الماضي، على التنزيلات والتحديثات الجديدة، وجاء أقل عمومية مما كان متوقعا، خصوصا بالنسبة لتطبيق تيك توك.

وواجه وي تشات، وهو تطبيق شامل للرسائل والتواصل الاجتماعي والدفع الإلكتروني، قيودا أشد صرامة.

وأعربت وزارة التجارة الصينية آنذاك عن معارضتها التامة للقرار وحثت الولايات المتحدة على وقف ما وصفتها بالبلطجة والسلوك غير المشروع.

وقالت الوزارة: إذا أصر الجانب الأمريكي على اتخاذ هذا المسار، فإن الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.