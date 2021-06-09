الصحة العالمية: لا مانع من تطعيم «الحوامل» بلقاح كورونا

قال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارىء الصحية الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا مانع من تطعيم السيدات الحوامل بلقاح فيروس كورونا، مشيرا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، وردا على سؤال «الوطن» عن الفترة المناعية التي يعطيها لقاح كورونا حتى الآن، بأن المنظمة لا تمتلك معلومات كافية حول المدة الزمنية له.

الفطر الأسود غير معدي

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم لشرق المتوسط، الفطر الأسود يحدث بسبب خفض المناعة، ومرضي السرطان، وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر، لافتة إلى أن مرض الفطر الأسود لا يوجد علاقة بينه وبين فيروس كورونا، لكن جرى الربط بسبب أدوية علاج مصابي فيروس كورونا، خاصة الأشخاص المصابون بالفيروس، بأعراض شديدة الخطورة.

لا نملك معلومات عن تحورات لفيروس كورونا بمصر

وقبل انتهاء المؤتمر الصحفي، ورد سؤال عن وجود تحورات بفيروس كورونا في مصر، فقال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى، بمنظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن منظمة الصحة العالمية لا تمتلك المعلومات الكافية، بخصوص وجود تحورات أو سلالات مصرية من فيروس كورونا، لكن هناك اتصالات مباشرة مع وزارة الصحة المصرية، والحث على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث الجينية، للتأكد من وجود سلالات جديدة أو تحورات للفيروس بمصر من عدمه.

الجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية عقدت مؤتمرا لتسلط الضوء على آخر مستجدات جائحة «كوفيد- 19» في إقليم شرق المتوسط.

وتحدث كل من، الدكتورة رنا حجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي، بمنظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عبد الناصر أبوبكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى، بمنظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.