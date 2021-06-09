أخبار أسيوط اليوم.. استمرار تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظة

شهدت محافظة أسيوط، إحدى محافظات صعيد مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا كثيرة، بين قيام المحافظ بجولات ميدانية لمشروعات حياة كريمة، وأعمال إحلال وتجديد خط الانحدار القديم للصرف الصحي، بطريق مير بالقوصية، كما تفقد ورئيس «سيمكس» أسمنت أسيوط، خطوط الإنتاج والمعامل والورش بمصنع الأسمنت، وتطعيم العاملين بلقاح كورونا، وزيارة وفد وزارة التخطيط لتفقد عدد من المشروعات، وإنشاء مجمع البحوث والمعامل في أسيوط، وإنشاء أول فرع لهيئة تمويل العلوم التكنولوجية، فيما أنقذت قوات الحماية المدنية سائقا سقطت سيارته في ترعة الملاحة.

رصف ميدان البنوك وتفرعاته بحي غرب أسيوط

أعمال الرصف الجارية بميدان البنوك بنطاق حي غرب محافظة أسيوط، التي تنفذها الهيئة القومية للطرق بالتنسيق مع المحافظة، تفقدها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ، وجودة الأعمال لتسهيل الحركة المرورية، تنفيذا لخطة الدولة مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في ظل اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، برفع كفاءة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مشروعات الرصف التي تعتبر إحدى شرايين التنمية في الصعيد.

شدد محافظ أسيوط على استكمال أعمال الرصف للمواصفات الفنية للطرق، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة، لتحسين حالة الشوارع وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في أسيوط اليوم

تفقد محافظ أسيوط في جولة مفاجئة أعمال إحلال وتجديد خط الانحدار القديم التابع لمشروع صرف صحي مركز القوصية، مؤكدا أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي وشبكات الانحدار القديمة والمتهالكة بالمراكز والقرى، لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مطالبًا بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة وإعداد لافتة موضح بها أهداف المشروع ومدة التنفيذ مع التنسيق لفتح محاور مرورية بديلة لتيسير الحركة المرورية.

تطعيم عمال مصنع أسمنت أسيوط ضد كورونا

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رافق كارلوس جونزالز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط «سيمكس»، خطوط إنتاج ومعامل مصنع أسمنت أسيوط للوقوف على سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتطعيم العاملين بالشركة باللقاح المضاد للفيروس.

وزارا بعض خطوط الانتاج التي يتم تشغيلها بإستخدام الوقود البديل ومبنى الورش الخاصة بتصنيع وصيانة قطع الغيار والمعدات بالمصنع والذى يعمل به متخصصون فى كافة التخصصات من أبناء المحافظة والذين تم تدريبهم على أحدث تكنولوجيا التصنيع والصيانة وإصلاح المعدات ثم قابل المحافظ بعض العاملين بالشركة حيث راقب مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم حفاظًا عليهم.

إنقاذ سائق من الغرق في ترعة الملاحة في أسيوط

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم، من إنقاذ سائق سقط في ترعة الملاحة بعدما سقطت سيارته التي كان يقودها به، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط العام، وحالته مستقرة، فيما تم انتشال السيارة من المياه.

مدير تمويل العلوم التكنولوجية يزور جامعة أسيوط

زار الدكتور ولاء محمد شتا، المدير التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، جامعة أسيوط من معامل ووحدات متخصصة فى العديد من المجالات والعلوم، وثمن استراتيجية إدارة الجامعة التى تبنت التركيز على نهضة البحث العلمى .

وأكد ضرورة زيادة التعاون بين جامعة أسيوط كواحدة من أهم وأعرق جامعات الصعيد والهيئة، خاصة فى مجال دعم وتطوير المشروعات المتعلقة بالعلوم الأساسية.