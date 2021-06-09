أبرزها تخليد أسماء الشهداء.. 20 قرارا لتنفيذي كفر الشيخ

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، في اجتماعه الشهري اليوم الأربعاء، برئاسة المحافظ، اللواء جمال نور الدين، على تعديل قرار التخصيص رقم 12115 بشأن إنشاء مدرسة «عمر شلبي» الإعدادية، بمركز مطوبس، من مساحة 1750 متراً مربعاً، إلى مساحة 1777.83 متراً مربعاً.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تعديل قرار التخصيص رقم 7694 لسنة 2015، بشأن إقامة مجمع إدارات مختلفة، إلى إقامة إدارة تعليمية لمدينة سيدي غازي، وتعديل المساحة من 481 متراً إلى 475.55 متراً مربعاً، طبقاً لرفع هيئة الأبنية التعليمية.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور طارق السيد مصطفى مرسي، والدكتور وائل حنفي حسين مصطفى، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، دفعة الشهيد أحمد منسي، وكريم السماحي، مشرف التدريب على البرنامج الرئاسي، وياسر خداش، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص مساحة 6 قراريط لإقامة وحدة صحية بحوض «البطاط الشرقي»، مركز بلطيم، كما وافق على تخصيص مساحة 4350 متراً مربعاً أرض فضاء، ملك الوحدة المحلية لمدينة مسير، لإنشاء مبنى جديد للوحدة وحملة ميكانيكية ومخازن واستراحة وجراج بمعدات المدينة، ووافق على تغيير مسمى عزبة «توفيق خليل»، التابعة لقرية «كفرالمرازقة»، مركز قلين، إلى عزبة «حسن جودة».

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على تعديل قرار التخصيص الصادر بتاريخ 2 أبريل 2021، ليكون بدون مقابل حق الانتفاع وبدون أي رسوم بالمواقع الأربعة الخاصة بشركة «ترانس جاز»، بمركز ومدينة بلطيم، كما وافق على تعديل بعض بنود المذكرة المتضمنة إمكانية التنازل عن حق الانتفاع لقطع الأراضي للغير، أو نقلها للورثة بمصيف بلطيم، طبقاً للمذكرة المعروضة.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 2570 متراً، الخاصة بالمركز الطبي ببيلا، منها 1300 متر للمركز الطبي، و1270 متراً لمشروعات ذات نفع عام، تحتاجها الوحدة المحلية ببيلا، كما وافق على استغلال مساحة 5 أفدنة لإقامة خلاطة أسفلت ومعدات وورش، وبناء مكاتب بصفة مؤقتة، شمال الطريق الدولي الساحلي بدائرة مركز البرلس.

كما وافق المجلس التنفيذي على استغلال مساحة 2 فدان لبعض الأعمال الأسفلتية، بناحية بلطيم، حتى 29 سبتمبر 2023، وفي إطار مبادرة حياة كريمة بتطوير قرى الريف المصري، بنطاق قرى مركز مطوبس، تمت الموافقة على تخصيص مساحة 5 أفدنة و12 قيراطاً لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي بعزبة «الفار»، التابعة للوحدة المحلية بقرية «بني بكار»، عبارة عن أرض أملاك دولة، وتخصيص مساحة 640 متراً لإنشاء محطة رفع بقرية «الملاوح»، وتخصيص مساحة 400 متر لإنشاء محطة رفع صحي بقرية «المنشية القبلية»، وتخصيص مساحة 500 متر لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية «جزيرة الفرس»، وتخصيص مساحة 286 متراً لإنشاء محطة رفع صحي بقرية «خان الجن»،التابعة للوحدة المحلية بقرية «الجزيرة الخضراء».

وقرر المجلس التنفيذي بمحافظة كفر الشيخ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، سحب قرار التخصيص بشأن تخصيص مساحة 1 فدان و10 قراريط، لإقامة لإقامة كليه شريعة إسلامية، وإعادة التخصيص للمنفعة العامة إلى هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة فكرية، ومجمع مدارس متميز، بإدارة بيلا التعليمية.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1100 متر بمدينة دسوق، طريق فوه، أمام مدرسة جمال عبد الناصر، لإقامة برج إسكان استثماري، بمعرفة مديرية الإسكان والمرافق.

وقرر المجلس التنفيذي للمحافظة إطلاق اسم «الشهيد» المجند «خالد حمدي حامد»، على المدرسة الثانوية الصناعية الفنية المتقدمة بإدارة غرب كفر الشيخ، وذلك تخليداً لذكراه، ووافق المجلس كذلك على تجديد قرار التخصيص رقم 1260 لسنة 2019، لإقامة محطة الصرف الصحي بقرية «الهمة»، التابعة لمركز بيلا.