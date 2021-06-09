«الآثار» تنعى الأمريكية «جلوريا» عاشقة مصر: وداعا صاحبة الروح الجميلة

نعت وزارة السياحة والآثار، السيدة الأمريكية جلوريا واكر، بعد شهر من تحقيق حلمها بزيارة مصر، والمعروفة إعلاميا بـ«عاشقة مصر»، التي وافتها المنية أمس، بعد صراع مع مرض السرطان.

جاء ذلك بعد شهر من تحقيق حلمها بزيارة الأهرامات، عقب رحلة قطعها ابنها لجمع تكاليف زيارتها لمصر، وهي الرحلة التي كانت محط أنظار العالم، حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصتها بصورة واسعة.

ونعت الوزارة الراحلة، في منشور لها على الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار جاء فيه: «كان حلم جلوريا واكر زيارة الأهرامات، والتعرف على مصر، ونجح ابنها داستن في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، وزارت مصر الشهر الماضي، كانت جلوريا ممتنة لكل ما استطاعت رؤيته في زيارتها لمصر، وعبرت عن جزيل حبها واحترامها لبلدنا، نحن سعداء بأننا استطعنا المشاركة في تحقيق حلمها، وداعا جلوريا صاحبة الروح الجميلة المحبة لمصر»

وكان ابنها داستن فيتالي، أفصح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر، ومشاهدة أهرامات الجيزة، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، واصفا هذه الزيارة، بأنها أمنيتها الوحيدة وحلم حياتها، وهي الرحلة التي أنهت وزارة السياحة والآثار، معاناة جمع تكاليفها بدعوة جلوريا واكر بزيارة مصر، قبل أن يكتب الموت الفصل الأخير في معاناة جلوريا، لترحل عن دنيانا امس، بعد معاناة مع السرطان.

وكان وزير السياحة والآثار خالد العناني، اصطحب جلوريا والكر صباح يوم الأحد ٩ مايو الماضي، في جولة خلال زيارتها أبو الهول، الذي جرى فتحه خصيصًا لها.

وشكر العناني السيدة الأمريكية، على حبها الاستثنائي لمصر وحضارتها العريقة، مؤكدا لها أن هذه الزيارة ستمدها بالطاقة الإيجابية، وتساعدها على التعافي بسرعة.

وأكدت «واكر» وقتتها، أنها لقيت ترحيبا حارا من العناني، معربة عن امتنانها لجهوده الكبيرة، في تحقيق حلمها الدائم بزيارة مصر، ومشاهدة أهرامات الجيزة مع عائلتها، وأصرت على الوقوف من كرسيها، لالتقاط صورة تذكارية لها مع تمثال أبو الهول.