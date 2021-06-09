طلاب جامعة الأقصر يشاركون بمهرجان المنصورة الرقمي الثاني

شارك طلاب من كليتي الألسن والفنون الجميلة بجامعة الأقصر في مهرجان المنصورة الرقمي الثانى للمواهب 2021، المقام بجامعة المنصورة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بإتاحة الفرصة لمشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة بالجامعات المصرية الأخرى.

وأشارت الدكتورة هناء محمد حامد، مدير رعاية الشباب بالجامعة، والمشرفة على مشاركة طلاب الكليات في المعرض، إلى أن 4 طلاب من كلية الألسن وطالبين من كلية الفنون الجميلة، شاركوا بأعمال فنية في المعرض الذي أقيم «أونلاين» عبر شبكة الإنترنت، خلال شهر أبريل الماضي، وهم «تسنيم محمد إمبابى حسانين، وفاطمة عرفات يوسف أحمد، ومحمد عربي بخيت، وعبد العال حميد محمد»، من كلية الألسن، و«محمد أشرف محمد حسين، ومي خالد فكري حامد»، من كلية الفنون الجميلة.

ونال الطلاب المشاركون من جامعة الأقصر، شهادات تقدير وشكر من جامعة المنصورة لمشاركتهم في المهرجان، كما أعرب رئيس جامعة الأقصر عن سعادته بالمشاركة الفعالة لطلاب الجامعة، متمنيا لهم دوام التوفيق.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمجلس الأعلى للجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش المجلس إعداد هيكل لمركز القوافل التنموية على مستوى كافة الكليات، وإعداد لائحة خاصة بها، كما استعرض المجلس دور وجهود الجامعات المصرية في تفعيل مبادرة حياه كريمة خلال عام 2021 على مستوى الجمهورية.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لإعداد خطة تنفيذية متكاملة لنشر الوعي المجتمعي بين المجتمع والطلاب بكافة الجامعات والمعاهد المصرية.