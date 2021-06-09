تصدر الفنان محمد حماقي، محركات البحث على «جوجل»، بعدما أقام حفلا غنائيا أمس، في أحد الفنادق الكبرى في مدينة القاهرة الجديدة، وفوجئ بأحد معجبيه، يقتحم المسرح لالتقاط صورة معه، خلال حفل خاص أحياه لصالح إحدى الشركات، وحاول أن يقترب المعجب من حماقي بصورة سريعة، لكن الأمن تدخل لمنعه.

محمد حماقي يطلب من أحد معجبيه ارتداء الكمامة

وطلب «حماقي» منه، ارتداء الكمامة كي يلتقط معه الصورة، ثم قام بالوقوف بجواره والتقاط الصورة، بعدما قام حماقي هو الآخر بارتداء الكمامة الخاصة به قبل التقاط الصورة، وذلك حفاظاً منه على صحته، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد، وقدم حماقي مجموعة مميزة من أغانيه.

محمد حماقي يعلن موعد عرض ألبومه الجديد بعد عامين

وأعلن حماقي موعد طرح ألبومه الجديد، الذي من المقرر أن يكون بعد شهر من الآن، وغنى حماقي إحدى أغنيات الألبوم الجديد وهي بعنوان «يانسيم»، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وذلك بعد آخر ألبومات حماقي كان «كل يوم من دا» تم طرحه في يناير 2019، وضم 20 أغنية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ حماقي.

الحفل يعد الأول لمحمد حماقي بعد جائحة فيروس كورونا، حيث أنه حرص خلال الفترة الماضية على أن لا يظهر سوي في مناسبات بسيطة خوفاً من فيروس كورونا، وانتشار الموجة الثانية، وحرص على ارتداء الكمامة في حال التجمعات أو حضور الأفراح والمناسبات والحفلات، حفاظاً على صحته وصحة أسرته ز

آخر أعمال الفنان محمد حماقي

أخر أعمال الفنان محمد حماقي، دعاء «ياللي عالم بينا»، وهو من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد إبراهيم في شهر رمضان الماضي .