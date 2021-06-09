صلاح حليمة: استعدنا دورنا الريادي في العلاقات الخارجية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن مصر قد استعادت دورها الريادي على مستوى العلاقات الخارجية طيلة الـ7 سنوات الماضية، خاصة الدور المحوري في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، فضلا عن تحقيق الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه فيما يتعلق بالأمن والاستقرار فسعت القيادة السياسية بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة، وكان لمصر الكثير من الحلول للأزمات الموجودة في الدول المجاورة الأفريقية كسعي مصر الدؤوب لحين حل الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن مصر ساهمت كثيرا في فرض حالة من السلام والاستقرار بين الحكومة وحملات التمرد في السودان وجنوب السودان، والتي عاني منها الشعب السوداني الشقيق لحين تدخل الدولة المصرية في حل تلك الأزمات.

وأكد أن لمصر دورًا رياديًا في الكثير من قضايا منطقة البحر الأحمر كقضية الصومال واليمن، حيث شمل التحرك الخارجي المصري ثلاثة محاور، دول المتوسط والدول الأفريقية والدول العربية، ثم الإطار الدولي بشكل عام، كما كان هناك الكثير من التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل عام.

وأوضح أن هناك مكانة كبيرة وتحقيق كبير للشراكات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية والعربية ومصر، ما ساهم في وجود تحالف أمني وعسكري مع بعض الدول، خاصة دول الجوار.