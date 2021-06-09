شركة فيليب موريس: خطة لتحويل 40 مليون مدخن لمنتجات خالية من الدخان

قالت شركة «فيليب موريس إنترناشيونال»، إنها تسعى للاستمرار في تحقيق هدفها المتمثل في توفير مستقبل خالٍ من الدخان، بما في ذلك تحويل أكثر من 40 مليون مدخن بالغ إلى منتجاتها الخالية من الدخان بحلول عام 2025، مع كون نصف العدد الإجمالي من الأشخاص من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكدت الشركة في تقريرها بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة أنها تسعى لتمثيل المنتجات الخالية من الدخان لأكثر من 50٪؜ من إجمالي الإيرادات الصافية للشركة.

وأضافت الشركة في بيان لها: «من أجل تعزيز تسريع تحول فيليب موريس إنترناشيونال، قدمت الشركة هذا العام طموحين جديدين لعام 2025، مرتبطين بمقاييس تحويل أعمالها، وهما أن تكون منتجاتها الخالية من الدخان متاحة في 100 سوق وألا تقل الإيرادات الصافية السنوية الآتية من منتجات تجاوز النيكوتين عن مليار دولار».

وعلق ياتسيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشيونال: «هذا التقرير يدعو للفخر نظراً لما حققناه بالفعل في خمس سنوات فقط، مثل المنتجات الخالية من الدخان التي تمثل ربع إجمالي صافي إيراداتنا تقريباً في عام 2020، بعد أن كانت صفراً في الأساس في عام 2015».

وسلط التقرير الضوء على موضوعات الاستدامة الأكثر جوهرية بالنسبة لفيليب موريس، بما في ذلك الآثار الصحية لمنتجات الشركة، ويصف كيف تعمل هذه الأخيرة من أجل البحث والتطوير وتسويق بدائل أفضل مدعومة علمياً لاستمرار التدخين لأولئك البالغين الذين لا يقلعون عن التدخين.

وتم إعداد التقرير وفقاً لإطار إعداد التقارير المتكاملة ووفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، وهو يتماشى مع مبادئ ومعايير الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ويشير إلى المساهمات في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأهداف المقابلة.

وقالت شركة فيليب موريس إنها تسعى لإحداث تحول حقيقي في صناعة التبغ في سبيل بناء مستقبل خالٍ من الدخان واستبدال السجائر في نهاية المطاف بمنتجات خالية من الدخان لصالح المدخنين البالغين الذين لا يودّون الإقلاع عن التدخين، وخلق قيمة أفضل للمجتمع والشركة ومساهميها.

واعتباراً من 31 مارس الماضي، تشير تقديرات فيليب موريس إلى أن هناك حوالي 14 مليون مدخن بالغ حول العالم قد تحولوا إلى منتجات الشركة التي تعتمد تسخين التبغ بدلاً من حرقه، المتاحة للبيع في 66 سوقاً في مدن رئيسية أو على مستوى البلاد تحت العلامة التجارية آيكوس IQOS.