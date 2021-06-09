سفير فرنسا يُشيد بـ«التأمين الشامل».. ويؤكد: الصحة في قلب علاقتنا بمصر

قال «ستيفان روماتيه» سفير فرنسا لدى القاهرة، إن من المهم التفكير في مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ونحن نرى أن مجال الصحة سيصبح أحد الرهانات المهمة القادمة فيما يتعلق بالتعاون مع مصر، فخلال الأشهر والسنوات القادمة ستسعى فرنسا من أجل وضع مجال الصحة في قلب العلاقات مع مصر، وتطوير تعاون واسع يدور حول تحقيق شراكات في قطاع الصحة سواء في مجال اللقاحات أو التعاون بين المستشفيات أو التدريب أو الصحة العلاجية الإلكترونية من خلال الإنترنت.

وأضاف «روماتيه»، خلال حواره على شاشة «extra news» اليوم الأربعاء، أننا لدينا إذا طموحات كبيرة في هذا المجال ولمصر طلبات عدة في هذا القطاع، ولذلك سنعمل خلال الأشهر القادمة من أجل أن نجعل من قطاع الصحة أحد القطاعات الرئيسية في العلاقات الفرنسية المصرية، مشيدًا في الوقت ذاته بمشروع التأمين الصحي الشامل الذي تقوم عليه مصر، فذكر أن هذا المشروع أحد الطموحات الكبرى في مصر التي حددت فترة 15 عامًا من أجل إتمام هذا المشروع بحيث يحصل كل مواطن مصري على تغطية صحية شاملة وعلى مختلف أنظمة الرعاية الصحية.

وأوضح السفير الفرنسي بالقاهرة، أن كل مواطن سيحظى بمقتضى النظام الصحي الجديد بملف طبي رقمي مسجل باسمه كما هو الحال في عدد كبير من بلدان العالم، مضيفا «نعتقد أنه مشروع بالغ الأهمية بالنسبة لمصر ولصالح الشعب المصري في مجال الرعاية الصحية، ولقد قررنا بالاتفاق مع السلطات المصرية المساهمة في تمويل هذا المشروع ولا سيما فيما يتعلق بالمرحلة التجريبية التي انطلقت في بورسعيد، العام الماضي ونحن في متناول السلطات المصرية من أجل استكمال هذا التعاون والاستمرار في تقديم تمويلات في كل من مراحل هذا المشروع الكبير المتعلق بالتأمين الصحي الشامل في مصر.