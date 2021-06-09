السيسي يستعرض مخطط مدينة السيارات العالمية

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مخطط مدينة السيارات العالمية، وذلك خلال اجتماعه مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

تفاصيل مخطط مدينة السيارات العالمية التى اطلع عليها الرئيس السيسي

وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه جرى عرض المخطط العام لـ«مدينة السيارات العالمية»، وما تضمه من ساحات ومعارض.

وشدد المتحدث الرئاسي، بأن الرئيس وجه بأن تكون المدينة متكاملة كل الجوانب التي تتعلق بالسيارات، ولتضم جميع الخدمات ذات الصلة من محلات تجارية، ومباني إدارية، ومقرات للبنوك، والشهر العقاري.

السيسي يتابع تفاصيل الموقف الإنشائي والهندسي لـ«الجلالة والعاصمة الجديدة»

وشمل اجتماع الرئيس اليوم، متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت

وشهد الاجتماع، تعرف الرئيس على الموقف الخاص بتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها تطوير طريق الضبعة كم، وطريق وادي النطرون-العلمين، وطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، وطريق القاهرة-السويس الصحراوي، ووجه الرئيس، بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ ما تم عرضه من مشروعات وبأرقى المعايير الانشائية والهندسية، ووفق مبدأ حوكمة التكلفة المالية، والاعتماد على المنتجات والمكونات محلية الصنع ذات معايير الجودة العالية.

ووجه الرئيس، بتزويد محور الضبعة بكل الخدمات اللازمة على امتداد الطريق، فضلاً عن توسعة الطريق ليصبح 8 حارات مرورية من الاتجاهين شاملاً طريق الخدمات، كما وجه الرئيس، بتوسعة المدخل الرئيسي لطريق القاهرة-السويس الصحراوي، أسفل كوبري المشير أبو غزالة لتفادي ما تلاحظ مؤخرا من اختناق مروري عند هذه المنطقة.