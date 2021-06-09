ضبط 3 آلاف قطعة وعبوة مستلزمات طبية مجهولة بكفر الشيخ

أسفرت حملة مشتركة من مديرية التموين وإدارة التفتيش الصيدلي بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن ضبط 3 آلاف قطعة وعبوة مستلزمات طبية، مجهولة المصدر، قبل طرحها بالأسواق داخل محل للمستلزمات الطبية بدون ترخيص، في مدينة دسوق.

وتوافرت معلومات لدى مديرية التموين بكفر الشيخ، وإدارة التفتيش الصيدلي، بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والدكتور تامر حجازي، مدير التفتيش الصيدلي، مفادها قيام صاحب محل مستلزمات طبية، بدائرة بندر دسوق، بإداراة المحل بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، بدون أي بيانات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور، تم تشكيل حملة مكبرة بإشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، والدكتور ماجد مصطفى، بالتفتيش الصيدلي، لاستهداف المحل المشار إليه، بمدينة دسوق.

وعثرت الحملة داخل المحل على 1625 سرنجة طبية، و700 قفاز طبي، و600 كمامة طبية، و98 زجاجة كحول مختلفة الأحجام ما بين لتر و100 جرام، و9 عبوات مطهر طبي، بإجمالي 3032 قطعة وعبوة، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحفظت الحملة على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.