«6 ملايين جنيه» أسعار الفيلات في مدينة نور

كثر الحديث عن مدينة نور، بمجرد الإعلان عنها، وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أسعار شقق في مدينة نور بالعاصمة الإدارية الجديدة، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مساحات الشقق في مدينة نور

تتراوح مساحات الشقق في مدينة نور، من 68 مترًا حتى 230 مترًا، والعمارة تتكون من دور أرضي، و7 أدوار علوية.

موعد تسليم الشقق في مدينة نور

ويبدأ تسليم المرحلة الأولى من المشروع بعد 5 سنوات، ويسلم المشروع كامل التشطيب للشقق السكنية، وتم فتح باب الحجز بداية من اليوم، ولمدة 5 أسابيع قادمة.

أسعار الفيلات

تبدأ مساحات الفيلات من 195 مترا كوارتر فيلا، وحتى 370 متر ستاند الون فيلا.

وتبدأ أسعار الفيلل التوين هاوس من 2.5 مليون جنيه، ويصل سعر الفيلا المستقلة إلى 6 ملايين جنيه بنظام تقسيط الشقق على 15 سنة.

يذكر أن مدينة نور، تضم نادي رياضي اجتماعي على مساحة 90 فدانا، ويبلغ سعر اشتراك النادي 80 ألف جنيه للأسرة المكونة من زوج وزوجة فقط، و120 ألف للأسرة المكونة من 3 أفراد، و 160 ألف للأسرة المكونة من 4 أفراد.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، في تصريحات تليفزيونية على هامش تدشين مشروع نور، إن المواطن يمكنه تملك وحدة في مشروع مدينة نور بمدينة حدائق العاصمة، بمقدم أقل من 38 ألف جنيه، وقسط شهري أقل من 3800 جنيه.

وأشار إلى أن أسعار البيع في مدينة نور، ستكون أقل من الأسعار التي يتم البيع بها في مشروع مدينتي، لافتا إلى أن مشروع مدينة نور المنفذة في مدينة حدائق العاصمة، تستهدف توفير منتج عقاري بأطول فترة سداد ممنوحة في السوق المصري لفترة تصل إلى 15 عاما.