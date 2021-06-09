أسعار شاشات 32.. تبدأ من 2222 جنيها

يسعى الكثيرون إلى شراء شاشة بمواصفات وأسعار تناسبهم، وتعد شاشات 32 من الشاشات التي يفضلونها نظرا لأنها صغيرة وعملية وذات جودة عالية، لذا يبحث الكثيرين عن أسعار شاشات 32، وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أسعار شاشات 32 الموجودة في الأسواق بأنواعها ومواصفاتها، وفق أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت.

أسعار شاشات 32

- شاشة سامسونج 32 إتش اتش دي ذكي مع ريسيفر داخلي - أسود، UA32N5300AKXZN بسعر يصل إلى 4999 جنيها.

- شاشة إل جي 32 بوصة LED تلفزيون ذكي أسود - 32L M637BPVA، بسعر يصل إلى 4399 جنيه.

- شاشة فريش 32 بوصة HD768p - 32LH323 بسعر يصل إلى 3499.

- HG32AJ570NK LED تلفزيون سامسونج اتش دي 32 بوصة بسعر يصل إلى 3999 جنيه.

- شاشة Contex تليفزيون سمارت 32 بوصة LED أتش دى بسعر يصل إلى 3499 جنيه.

- تليفزيون ال إي دي اتش دي 32 بوصة من يونيون اير - بسعر يصل إلى 3099 جنيه.

- شاشة Fresh 32 Inch HD DLED TV With Built in Receiver بسعر يصل إلى 3099.

- شاشة رويال 32 بوصة مع ضمان لمدة عام بسعر يصل إلى 2222 جنيها.

- تلفزيون ال جي 32 بوصة، اتش دي فائق الدقة بتقنية إل إل آي دي - 32LM550BPVA بسعر يصل إلى 3799 جنيه.

- تلفزيون كونتكس 32 بوصة، اتش دي فائق الدقة بتقنية إل إل آي دي - CON32N30NHA1A بسعر 2999.

تلفزيون تورنيدو 32 بوصه، اتش دي فائق الدقة بتقنية ال ال اي دي - 32EL8250E-A بسعر يصل إلى 3999 جنهيا.

تلفزيون يونيون إير 32 بوصة، إتش دي فائق الدقة بتقنية إل إل آي دي - L32UT420 بسعر 2999 جنيها.

تلفزيون نيكاي 32 بوصة اتش دي فائق الدقة الذكي بتقنية إل إل آي دي - NE32SLED بسعر يصل إلى 3947 جنيها.

تلفزيون نيكاي 32 بوصة، إتش دي فائق الدقة بتقنية إل إل آي دي - NE32SLED بسعر يصل إلى 3149 جنيها.

ويصل سعر شاشة 32LM550BPVA -تلفزيون إل جي 32 بوصة عالي الدقة إل إل آي دي، إلى 3947 جنيها.

ويبلغ سعر تلفزيون ساري 32 بوصة، اتش دي فائق الدقة الذكي بتقنية إل إل آي دي - SA32RY-5500 نحو 3399.

ويصل سعر تلفزيون آريون 32 بوصة عالي الدقة AR-32T4 , إلى سعر 3200 جنيها.