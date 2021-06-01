الأمن يكشف ملابسات واقعة سرقة عدد من شاشات العرض بالإكراه في بني سويف

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بني سويف من كلٍ من «مالك ومدير شركة للتجارة - سائق بذات الشركة، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا»، بسرقة 52 شاشة عرض، محملة على سيارة ربع نقل تابعة للشركة قيادة الثاني حال قيام السائق بتوصيلها للعملاء بدائرة المركز.

بالفحص تبين أنه أثناء سير السائق بالسيارة المشار إليها مُحملة بـ52 شاشة عرض وتوجهه لتسليم شاشتين لشخص مقيم بدائرة المركز والذي تعاقد مع الشركة من خلال إتصاله من هاتف محمول والتواصل مع المذكور على ذات الهاتف حتى وصل السائق لمكان التسليم المتفق عليه وتقابل مع ذلك الشخص وبرفقته آخر بطريق فرعي لمحل سكن المُتصل، وقاما بتهديده بسلاح ناري «فرد محلي» واستوليا على الشاشات ووضعها على سيارة نصف نقل خاصتهما ولاذا بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف عن أن وراء ارتكاب الواقعة «سائق له معلومات جنائية - عامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى».

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن المسروقات والسلاح الناري والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.