«سينما لحد البيت» أفلام تعرض لأول مرة في عيد الفطر على شاشات التلفزيون

في أيام العيد ينتظر الناس الأفلام المختلفة التي يتم عرضها في السينمات ولكن مع قرارات الغلق والإجراءات الاحترازية التي تم فرضها هذا العام تزامنا مع عيد الفطر لتجنب انتشار فيروس كورونا، أعلنت بعض القنوات التلفزيونية بثها أفلاما تعرض لأول مرة عبر الشاشات ووضعت دليلا لعرض أفلام عيد الفطر.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور الآتية دليلك لمشاهدة الأفلام التي ستعرض لأول مرة عبر الشاشات في عيد الفطر ومواعيد عرضها.

أفلام تعرض لأول مرة في عيد الفطر

قناة روتانا سينما

قررت قناة روتانا سينما عرض عدة أفلام في العيد على مدار الأربعة أيام كما يلي.

أول يوم العيد ستعرض قناة روتانا سينما فيلم «قلب أمه» في تمام الساعة العاشرة مساءا، بطولة هشام ماجد وشيكو والليثي.

ويعرض في ثاني أيام عيد الفطر فيلم «عقدة الخواجة» في تمام العاشرة مساءا، بطولة حسن الرداد وهنا الزاهد.

وفي ثالث أيام عيد الفطر سيعرض فيلم «الفيل الأزرق 2» في تمام العاشرة مساءا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز والفنانة هند صبرى والفنانة نيللى كريم.

وسيعرض فيلم «خيال مآتة»، في رابع أيام العيد في تمام العاشرة مساءا، بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي.

تردد قناة روتانا سينما 2021

التردد: 11296.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة أون

من المقرر عرض فيلم «الفيل الأزرق 2» في تمام الساعة 10 مساء ثالث أيام العيد.

وستعرض قناة أون في ثاني أيام العيد فيلم «بنك الحظ» في تمام الساعة 10 مساء أيضا.

تردد قناة أون الجديد 2021

التردد: 11861.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الحياة

تبدأ القناة بعرض فيلم «علشان خارجين» للفنانة إيمى سمير غانم والفنان حسن الرداد أول يوم العيد في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويعرض ثاني أيام العيد، فيلم «الفيل الأزرق 2»، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.