بعد 3 أسابيع.. العثور على جثة شاب غرق بالأقصر وظهرت بقنا

عثر عدد من العاملين في مصنع سكر قوص، بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، على جثة أحد الشبان من أبناء محافظة الأقصر، تعرض للغرق في نهر النيل، قبل 3 أسابيع، حيث استمرت أعمال البحث عن جثته طوال الفترة الماضية.

وأبلغ العاملون بمصنع السكر الأجهزة الامنية في محافظة قنا، بالعثور على جثة تطفو على سطح المياه في نهر النيل، وتبين أن الجثة لشاب من محافظة الأقصر، يُدعى «فارس علي الصن»، 16 سنة، والذي تعرض للغرق فى مياه النيل منذ ثلاثة اسابيع، قبل أن تظهر جثته في منطقة قوص، على بعد حوالي 30 كيلومترا من مكان غرقه بمنطقة القرنة غرب الأقصر.

وحضرت أسرة الشاب الغريق إلى موقع العثور عليه، وأنهت إجراءات تصاريح الدفن، وشارك المئات من أهالي مدينة القرنة بتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بعد 3 أسابيع من البحث عن جثته.

واستجاب عشرات الغطاسين والمتطوعين لدعوات نشرت على «فيسبوك» من أهالي الشاب، وشاركوا في عمليات البحث عن جثته، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل، نظراً لعمق المياه في المنطقة التي غرق فيها الشاب، ووجود حشائش غزيرة تعطل حركة البحث.

وقال «أسامة محمد»، أحد الشهود من الأهالي، لـ«الوطن»، إن الشاب «فارس» كان يسبح في النيل، برفقة عدد من أصدقائه، إلا أنه دخل منطقة عميقة، وفشل أصدقاؤه فى إنقاذه، لتتحول اللحظات الترفيهية للحظات صادمة ومؤلمة وصعبة وتتبدل الضحكات بالدموع والصراخ.

وفي وقت سابق، عثر أهالي القرنة على جثمان شاب آخر، يُدعى «أحمد البطلان»، 27 سنة، الشهير بـ«الزواوى»، بعد أكثر من 10 أيام على غرقه أثناء السباحة في نهر النيل، حيث طفت جثته على الشاطئ.