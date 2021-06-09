«البصريات» تناقش الصيغة النهائية لقانون مزاولة المهنة 20 يونيو

تعقد الشعبة العامة للبصريات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا موسعا يوم 20 يونيو الحالي لمناقشة الصيغة النهائية لقانون تراخيص مزاولة البصريات 193 لسنة 1959 تمهيدا لتسليمها لمجلس النواب.

وقال إبراهيم المغربي رئيس الشعبة للشعبة للبصريات بالغرف التجارية، إن مجلس إدارة الشعبة انتهى إلى تعديلات جوهرية في قانون مزاولة المهنة أهمها:

1- رفع رسوم ترخيص المزاولة إلى 500 جنيه .

2- رفع رسوم ترخيص المحل إلى 5 آلاف جنيه

3- منح حق بيع العدسات اللاصقة للمنشآت البصرية بموجب توصية من طبيب رمد متخصص يتولى تركيبها للمريض.

4- رفع غرامة من يزاول المهنة بدون ترخيص لأقصى عقوبة على أن تضم لجان التفتيش إخصائي بصريات مع المطالبة بعودة تفعيل المسافة بين محل النظارات والآخر، ومساحة المحل طبقا للقرار الوزاري 205 لسنة 2008 متضمنا شرط عضوية الاتحاد العام للمنشآت طالبة الترخيص .

وأشار رئيس الشعبة العامة، إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة للصياغة النهائية تضم محمد نور ومسعد داود ووليد الرملاوي وياسر زغلول وسيد أبو هديبة وبدر مرسى، لإرسالها لوزارة الصحة تمهيدا لعرضها على لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.

وأضاف المغربي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أهم الملامح هو تغليظ العقوبة على فتح منشأة بصرية بدون ترخيص لأنها حاليا 20 جنيه فهي عقوبة محفزة على المخالفة وحصر النشاط على المحلات المرخصة ومنعه في المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات، وإعادة سريان القرار205 لسنة 2008 والخاص بالمسافة بين المحلات والحد الأدنى للمساحة.

ويشار إلى أن الشعبة العامة للبصريات، قد وضعت استراتيجية عمل لشعبة البصريات بالتنسيق والتعاون بين الشعبة العامة والشعب النوعية للبصريات بالمحافظات خلال السنوات المقبلة، وسيقوم هيئة مكتب الشعبة بالاستماع وتجميع المقترحات والمطالب المختلفه لكافة قطاعات النشاط قبل إعداد هذه الاستراتيجية.

كما تم الاتفاق على تشكيل 10 لجان نوعية بالشعبهة العامة، وهي لجنة الاتصال والتعاون مع وزارة الصحة، ولجنة التعاون مع الجهات الحكومية خاصة الضرائب والجمارك، ولجنة المعارض والتسويق، ولجنة التعليم والتدريب بهدف تطوير المهنة وميكنة العمل بها، ولجنة التطوير وتنظيم المحلات، ولجنة الإعلام والعلاقات العامة، ولجنة ميثاق الشرف المهني، ولجنة تنظيم الأسواق الداخلية وفض المنازعات ولجنة التنسيق مع الشعب النوعية المحافظات.