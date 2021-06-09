مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم أعلى «الدائري الأوسطي»

لقى شخصان مصرعهما وأُصيب ثالث، في حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائري الأوسطي، بالقرب من مدينة البدرشين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى المستشفى، كما تم إخطار النيابة العامة بمحضر رسمي، حول وفاة شخصين كانا فى الحادث.

وأكدت التحريات الأولية حول الحادث أن سيارة نقل اصطدمت بأخرى أعلى الطريق الدائري الأوسطي، فى دائرة مركز شرطة البدرشين، حيث اصطدمت إحداهما بأخرى من الخلف، ما أدى لمصرع شخصين كانا يستقلان السيارة الثانية، وأُصيب ثالث كان معهما، كما تسبب الاصطدام في حدوث تلفيات جسيمة بالسيارتين.

وانتقلت خدمات المرور إلى مكان الحادث، وتمكنت من رفع آثاره، كما أخطرت النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات حول الحادث، وصرّحت بدفن جثث المتوفين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.