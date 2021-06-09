رئيس جامعة دمياط عضوا بمشروع الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، قراراً وزارياً اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تختص بمشروع بناء القدرات على المستوى الوطني، لتطوير آليات تفعيل اتفاقيات اليونيسكو، بشأن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، بحيث يتضمن المشروع ثلاثة مراحل، تعد فيه اللجنة في المرحلة النهائية للمشروع، دليلاً توثيقياً يتضمن المعايير والتوصيات.

وجاء التشكيل في ضوء القرار الوزاري متضمناً عضوية الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، ورئيس لجنة التربية باللجنة الوطنية لليونيسكو، إلى جانب عدد من الخبراء باللجنة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية.

ومن جانب آخر، عقد مجلس جامعة دمياط اجتماع جلسته رقم 161، عبر تقنية التواصل الإلكتروني، برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة ووحداتها المختلفة، كما وجه رئيس الجامعة بدراسة إبرام بروتوكول تعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية، لما سيكون له من مردود إيجابي على دبلوم علوم الفضاء، الذي يجري اتخاذ موافقات المجالس المختصة لبدء الدراسة به في كلية العلوم، وأكد على ضرورة العمل الفترة القادمة بعد البدء في الدراسة بدبلوم علوم الفضاء، على امتلاك الجامعة لقمر صناعي تعليمي.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر إلى كافة كليات الجامعة على ما اتخذوه من إجراءات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الموعد الذي تم تحديده مسبقاً، وعلى الأخص كليتي التربية الرياضية والزراعة، لما لهما من جهود ملموسة على أرض الواقع وبحرم الجامعة الجديد.