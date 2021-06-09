باحث اقتصادي: مصر عالجت تداعيات كورونا بشكل جديد

قال الباحث الاقتصادي، محمد شادي، إن تقرير البنك الدولي، يوضح أن هناك توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 2.5% في هذا العام، على أن يرتفع بنسبة 4.5% العام المقبل، موضحا أن معدلات النمو في مصر في عام 2019/ 2020، كانت بنسبة 5.6%، وكانت هناك توقعات بالوصول إلى 6% في عام 2020/2021، لكن جائحة فيروس كورونا المستجد، أثرت على الاقتصاد العالمي، وحدث انكماش بنسبة 4%، لكن مصر حققت نمو بنسبة 3.7%.

وأضاف «شادي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم »، المذاع على فضائية «extra news» اليوم الأربعاء، أن العالم المتقدم سينمو بنسبة أعلى، لأنه ينطلق من نقطة منخفضة، لأن قياس النمو في المستقبل، سيكون أعلى من النقطة الصغيرة جدا التي تم الوصول إليها.

وأوضح الباحث الاقتصادي، أن الاقتصاد البريطاني، انمكش بنسبة 9%، وهو أكبر انكماش في تاريخه منذ عدة قرون، مشددا على أن مصر مستمرة في تحقيق معدلات نمو مرتفة على الرغم من تعثر أغلب اقتصاديات العالم.

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أنه مصر عالجت تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد بشكل جديد، حيث حافظت على عمل المحال، وطبقت الإغلاق الجزئي حيث تم فتح الاقتصاد رغم الجائحة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة التكملة لمساندة مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة من أجل تحقيق انطلاقة كبيرة، بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.