«سيرة أبو ضحكة جنان».. لم يمت فقيرا.. ولم يفلس بسبب القمار والخمر

تكشف السيدة ميرفت إسماعيل، رفيقة الفنان إسماعيل ياسين، في أعوامه الأخيرة، في الحلقة الثانية من «سيرة أبو ضحكة جنان»، والتي تنشرها «الوطن» لأول مرة، حقيقة المزاعم التي انتشرت بشأن إفلاس إسماعيل ياسين، بسبب لعب القمار وإدمان المواد الكحولية في السنوات الأخيرة من حياته.

وقالت ميرفت إسماعيل،: «إسماعيل ياسين توفي وهو ميسور الحال ومستور، ولا أعلم سبب إدعاء البعض أنه مات فقيرًا كونه مُدمن للمشروبات الكحولية، هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنه لم يكن مُدخناً من الأساس ولم يُجيد مسكها بين أصبعيه بطريقة احترافية».

وأضافت: «لم أتخيل في حياتي قط، إسماعيل ياسين وهو يُدخن سيجارة واحدة، فلم تحدث إطلاقًا طوال حياته»، لافتة إلى إمكانية أنّ يستشعر المُشاهد حقيقة ذلك الأمر، في أي مشهد يظهر فيه إسماعيل ياسين في أفلامه، قائلة: «مكنش بيعرف يمسكها أصلاً، لا بيشرب سجاير ولا خمر ولا بيلعب قمار خالص، مش عارفة الناس بتقول الحكايات دي على أي أساس»

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وأكدت أنّ إسماعيل ياسين، كان «بيتوتي» لدرجة كبيرة -في إشارة إلى حبه لقضاء أطول وقت ممكن داخل المنزل- وكان يعشق الجلوس بالمنزل، حال عدم ارتباطه بأي مواعيد تصوير، قائلة: «مش بيسيب البيت إلا عشان الشغل بس، مفيش شغل يبقى قاعد في البيت، ده كمان النقرس زاد عليه من كُتر القاعدة، ولا كان بتاع سهر ولا قمار وشرب، ده كان بيحب بيته ومراته وابنه جدًا».

وقالت: «إسماعيل ياسين كان مُتمسك بمراته لمجرد إنها وش السعد والخير عليه، لو عمل الحاجات دي من شُرب ولعب قمار وغيره، يخاف مراته تروح منه، هو كان ده كان اعتقاده ومبدأه، كان يخاف ربنا يغضب منه والحاجات دي كلها تروح منه، هو كل الكلام إللي اتقال التاني ده افتراء».

ميرفت إسماعيل، اسمها الحقيقي إيمان أنور، وهي شقيقة الفنان عادل أنور، ووالدة الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر، وهي ابنة شقيقة زوجة إسماعيل ياسين، وهو من اختار اسمها الجديد، وكان يسعى لتبنيها بشكلٍ رسمي، إلا أنه تراجع عن تلك الخطوة، بعدما علم بحرمانية التبني، فقد عاشت معه منذ أنّ كانت عمرها عامين، واستمرت معه حتى وفاته وعمرها كان 16 سنة وشهرين بالتمام.