80 مليون جنيه وتسريح 300 عامل.. خسائر حريق محطة تصدير البحيرة

ليلة حزينة عاشها سكان مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، التي شهدت اندلاع حريق هائل بمحطة فرز وتصدير حاصلات زراعية، مساء أمس الثلاثاء، فيما كشفت المعاينات الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي، وبحسب ما أعلنت المصادر الرسمية، اليوم الخميس، لم يتسبب الحريق في أي خسائر بشرية أو إصابات، باستثناء عدد محدود من حالات الاختناق، جرى إسعافهم في الموقع، وبلغت الخسائر المادية الناجمة عن الحادث حوالي 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسريح نحو 300 عامل، بعدما فقدوا مصدر رزقهم.

حريق هائل يُشعل سماء صحراء النوبارية

اندلع حريق هائل بمحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية، خضراوات وفاكهة، كائنة بمدينة النوبارية أمام الكيلو 85 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وهرعت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وأثناء ذلك ارتفعت ألسنة النيران وأضاءت سماء صحراء النوبارية، حتى إن المسافرين على الطريق الصحراوي، شاهدوا الحريق عن بعد.

الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

تمكنت قوات الدفاع المدني بمنطقة غرب النوبارية، برئاسة المقدم بهاء الكردي، من إخماد الحريق بعد الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء بمعداتهم المختلفة، وأسفر الحريق عن اشتعال النيران داخل عنابر الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج.

80 مليون جنيه خسائر الحريق

وقال عمارة فاروق، صاحب محطة الحاصلات الزراعية المحترقة، إن الخسائر المادية تُقدر بأكثر من 80 مليون جنيه، مؤكداً أن الحريق قضى على نحو 24 عنبر خضراوات وفاكهة جميع الحاصلات بها كانت معدة للتصدير، ولفت إلى تفحم المعدات والأدوات الخاصة بعملية الفرز.

ماس كهربائي أشعل الحريق

هاشم السنهوري، مدير الشؤون القانونية بمحطة الحاصلات الزراعية المحترقة، أكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن الحريق، فيما أفادت المعاينات الأولية بحدوث ماس كهربائي، هو السبب الرئيسي في اشتعال الحريق.

توقف 300 عامل وموظف عن العمل

وأضاف «السنهوري» أنه جرى قطع التيار الكهربائي عن المحطة بالكامل، عقب السيطرة على الحريق، تحسباً لأي تطورات جديدة، لافتاً إلى توقف الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى توقف أكثر من 300 عامل وموظف عن العمل.