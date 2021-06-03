رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. السيطرة على حريق هائل نشب في منزل مكون من 3 طوابق بالسادات

كتب:

إبراهيم الديهي
02:11 ص | الخميس 03 يونيو 2021
حريق السادات

حريق السادات

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب في منزل مكون من 3 طوابق بقرية الخطاطبة في مركز السادات في محافظة المنوفية.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز السادات، بنشوب حريق هائل في منزل مكون من 3 طوابق في منطقة الخطاطبة بدائرة المركز، ولم ينتج عن الحريق إصابات أو ضحايا، ونجحت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي والوحدة المحلية.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز السادات، أن الحماية المدنية بالسادات تمكنت إخماد الحريق الذي نشب بمنزل مكون من 3 طوابق بمنطقة الخطاطبة بجوار الكوبري العلوي، بالتنسيق بين قوات الحماية المدنية في السادات، والوحدة المحلية بالخطاطبة، دون وجود  خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة السادات، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة. 

اقرأ المزيد:

تعليم المنوفية: تجهيز 387 لجنة لامتحانات الإعدادية

محافـظ المنوفية يقرر سحب الأعمال من الشركة المكلفة برصف شوارع حى غرب

كسر بالجمجمة وتجمع دموي.. جراحة عاجلة تنقذ حياة طفلة في المنوفية

محافظ المنوفية يلتقي وفد صندوق تطوير العشوائيات

محافظ المنوفية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأشمون (صور)

مفاجأة.. «مستريحة المنوفية» تعرض التصالح مقابل 250 مليون جنيه

مياه «شرب المنوفية»: تنفيذ مجموعة من الآبار ضمن «حياة كريمة» (فيديو)

محافظ المنوفية يتابع ما أنجز ضمن مبادرة «حياة كريمة»

«حياة كريمة» تتابع سير مشروعاتها في محافظتي المنوفية وأسيوط

مدير أمن المنوفية تابع إخماد حريق في 4 مصانع ببركة السبع