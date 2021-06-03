عاجل.. السيطرة على حريق هائل نشب في منزل مكون من 3 طوابق بالسادات

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب في منزل مكون من 3 طوابق بقرية الخطاطبة في مركز السادات في محافظة المنوفية.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز السادات، بنشوب حريق هائل في منزل مكون من 3 طوابق في منطقة الخطاطبة بدائرة المركز، ولم ينتج عن الحريق إصابات أو ضحايا، ونجحت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي والوحدة المحلية.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز السادات، أن الحماية المدنية بالسادات تمكنت إخماد الحريق الذي نشب بمنزل مكون من 3 طوابق بمنطقة الخطاطبة بجوار الكوبري العلوي، بالتنسيق بين قوات الحماية المدنية في السادات، والوحدة المحلية بالخطاطبة، دون وجود خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة السادات، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.